استعرض الإعلامي مصطفى بكري آخر تطورات حادث الوراق، مشيرًا إلى إعلان وزارة الصحة الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا الحادث، مع استمرار أعمال الفحص وتحليل البصمة الوراثية (DNA) لتحديد هوية باقي المتوفين، بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن سيارة نقل المواد البترولية كانت محملة بنحو 51 ألف لتر من بنزين 92، وكانت في طريقها إلى إحدى محطات الوقود بمنطقة العرب، لافتًا إلى إصابة اثنين من مندوبي الشركة كانا برفقة قائد الناقلة، وهما في حالة حرجة ويخضعان للرعاية الطبية.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بحبس قائد السيارة المتسببة في الحادث لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة والكشف عن مدى تعاطيه مواد مخدرة.