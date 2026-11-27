سلط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على التساؤلات المثارة بشأن مصير التبرعات المالية التي أعلن مواطنون ورجال أعمال ومؤسسات تقديمها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري، خاصة بعد تداول أرقام تجاوزت 350 مليون جنيه، وما صاحب ذلك من مخاوف بشأن وصول هذه الأموال إلى مستحقيها.

وأشار بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى رد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تساؤل الفنان صلاح عبد الله بشأن مصير التبرعات، مؤكدة تحمل الوزارة مسؤوليتها عن إيصال الدعم إلى أسر المتوفين والمصابين، فضلًا عن توفير سيارات بديلة للمواطنين الذين احترقت سياراتهم نتيجة الحادث.

وأعرب عن تقديره لكل من ساهم في تقديم المساعدات والتبرعات، لدعم الأسر المتضررة وتخفيف معاناتها جراء الحادث.