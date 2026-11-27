أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الجمعة، ضبط شاحنة محملة بكميات من النفط المهرب في محافظة كركوك، خلال عملية أمنية استهدفت ملاحقة عمليات تهريب الثروات النفطية وتشديد الرقابة على الطرق والمنافذ، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على سائق الشاحنة وتحفظت على المركبة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن مفارز نقطة تفتيش «جيمن» التابعة لقيادة عمليات كركوك تمكنت من ضبط شاحنة كبيرة «تريلا» قادمة من محافظة البصرة ومتجهة إلى السليمانية، وكانت تحمل حاوية مخصصة لنقل الأدوات الصحية ومختومة بأقفال جمركية.

وأضاف البيان أن الشكوك أُثيرت بشأن حمولة الشاحنة، ما دفع القوات الأمنية إلى إخضاعها للفحص باستخدام جهاز السونار، الذي كشف وجود مادة نفطية داخل الحاوية، رغم طبيعة الحمولة المعلنة في المستندات والأختام الجمركية.

وألقت القوات الأمنية القبض على سائق الشاحنة، وجرى التحفظ على المركبة والحمولة المضبوطة، لحين صدور قرار قاضي التحقيق واستكمال إجراءات الكشف الأصولية لتحديد طبيعة المواد وكمياتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن العملية تأتي ضمن التحركات المستمرة للأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب النفط والمشتقات النفطية، وتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة على الطرق التي تربط المحافظات العراقية، بما يسهم في حماية الثروات الوطنية والحد من استنزاف الموارد الاقتصادية خارج الأطر القانونية.

وتزامنت العملية مع إعلان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إحباط محاولة أخرى لتهريب 36 ألف لتر من النفط الخام في كركوك، وضبط حاوية تضم 18 خزانًا بلاستيكيًا والقبض على متهمين اثنين، في مؤشر على تكثيف العمليات الأمنية لملاحقة أنشطة تهريب النفط في المحافظة.