أكدت السعودية وتركيا وباكستان، في بيان مشترك لحلف مكة للدفاع المشترك، التزامها بتعزيز التعاون العسكري والصناعات الدفاعية، وتسريع الجهود المشتركة لدعم المملكة العربية السعودية في حماية أمنها وصون سيادتها، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة والهجمات التي تستهدف أراضيها.

وشددت الدول الثلاث على إدانة الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على السعودية، ووصفتها بالغاشمة والمتواصلة، مؤكدة تضامنها مع المملكة وضرورة تعزيز التنسيق المشترك للتعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها.

كما دعا البيان إلى تسريع وتيرة الجهود المشتركة الرامية إلى مساندة السعودية في صون أمنها، وتعزيز قدراتها الدفاعية، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وترجمة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مكة إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وفي الجانب العسكري، أكد قادة الدول الثلاث أهمية توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج العسكري المشترك والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية وتقوية التكامل بين المؤسسات العسكرية، وتقليل الاعتماد على مصادر التسليح الخارجية.

مواصلة المشاورات

وعلى الصعيد السياسي، شدد البيان على أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق المشترك لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتشجيع تسوية النزاعات والخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحول دون اتساع دائرة التوترات الإقليمية.

ويأتي البيان في أعقاب اجتماع الدول الثلاث في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، بمشاركة مسؤولين سياسيين وعسكريين، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتطورات الأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات والمعلومات.

حلف مكة

ويضم حلف مكة السعودية وتركيا وباكستان، وقد تأسس بموجب اتفاقية وقعت في أغسطس 2026، وترتكز على تعزيز الدفاع المشترك والتنسيق العسكري بين الدول الأعضاء، مع اعتبار الاعتداء المسلح على إحدى الدول الأطراف اعتداءً على الأطراف الأخرى.

وتعكس التحركات الأخيرة توجه الدول الثلاث نحو الانتقال من التنسيق السياسي والعسكري إلى بناء آليات أكثر مؤسسية للتعاون الدفاعي، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، وسط تأكيد مشترك على الجمع بين تعزيز القدرات الدفاعية وإبقاء قنوات الحوار والدبلوماسية مفتوحة.