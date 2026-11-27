كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، عن تفاصيل لقاء جمع القياديين في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد الهندي بالشيخ أحمد ياسين داخل سجنه عام 1995، موضحًا أنه اصطحبهما بنفسه إلى سجن تلموند للحصول على موافقته ومباركته لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في يناير 1996.

وقال عبد الرازق خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية» إنه كان يتولى زيارة الشيخ أحمد ياسين بصورة منتظمة بعد تحرره من السجن وتوليه مسؤولياته الوزارية، مشيرًا إلى أنه كان من بين الأشخاص الذين اصطحبوا هنية والهندي للقاء ياسين والحصول على موافقته بشأن ترشحهما للانتخابات

وأوضح أن الزيارة تمت بموافقة السلطات الإسرائيلية، وأن الهدف منها كان الاستماع إلى موقف الشيخ أحمد ياسين من مشاركة القياديين في الانتخابات التشريعية، مؤكدًا أن ياسين وافق بالفعل على خوضهما الانتخابات، ولم يعترض على ترشحهما

وأضاف أن عودة هنية والهندي من اللقاء أعقبتها أزمة داخل حركة حماس في قطاع غزة، بعدما صدر بيان تنظيمي بعنوان «كُشف اللثام عن وجه اللئام» تضمن اسميهما، في إشارة إلى رفض ترشحهما، وأشار إلى أن البيان أثار حالة من عدم الرضا والهجوم عليهما داخل الحركة، ما دفعهما إلى التراجع عن قرار الترشح رغم حصولهما على موافقة الشيخ أحمد ياسين، مؤكدًا أن القياديين أبلغا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لاحقًا بعدم قدرتهما على الاستمرار في الترشح وقررا الانسحاب من الانتخابات.