شهدت قرية تطاي بمركز السنطة في محافظة الغربية شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة المواطن عماد ذكي عامر، أحد ضحايا وشهداء حادث حريق الوراق الدائري الأمر الذي أثار حفيظة أسرته واصابهم بحالة من الحزن والوجيعة لفراقه المفاجئ.

الحزن والوجيعة يضرب السنطة

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد المئات من الأسر والعائلات في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بمسقط رأسه ودفن بمقابر أسرته وسط حالة من الانهيار والبكاء علي وجوه أفراد أسرته وجيرانه .

شهيد الوطن



من ناحية أخري كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث الوراق أسفر عن إصابة 21 شخصًا ووفاة 31 آخرين، موضحًا أن المصابين جرى نقلهم من خلال 39 سيارة إسعاف إلى عدد من المستشفيات، شملت إمبابة العام وبولاق الدكرور والشيخ زايد التخصصي وشبرا العام والوراق المركزي.

ضحايا ومصابي حادث الوراق



وأوضح أن الإصابات تنوعت بين الحروق الشديدة والمتوسطة والخفيفة، مشيرًا إلى وجود نحو 6 أو 7 حالات تعاني حروقًا شديدة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وعن خطة نقل المصابين، أشار المتحدث الرسمي إلى أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت في البداية بـ6 أو 7 سيارات إسعاف، قبل أن يصل إجمالي السيارات المشاركة في التعامل مع الحادث إلى 39 سيارة.

وأضاف أن خطة الإحالة تبدأ بتوزيع المصابين على مستشفيات معدة مسبقًا لاستقبال الحالات، وفقًا للنطاق الجغرافي والتخصصات المتاحة بكل مستشفى، ثم يُجرى الفرز والكشف الأولي داخل المستشفى، وبناءً على التقييم الطبي تتحدد حاجة الحالة إلى الاستمرار في المستشفى نفسه أو تحويلها إلى مستشفى آخر.

تحسين خدمات العلاجية

وأكد عبد الغفار أن التعامل مع مصابي الحروق يتطلب توفير أماكن مجهزة وفرق طبية متخصصة، موضحًا أن المستشفيات المعدة لاستقبال هذه الحالات يجب أن تتوافر بها تجهيزات خاصة لمكافحة العدوى، وأسرة وأجهزة مناسبة، إلى جانب أطقم طبية تلقت تدريبات مكثفة على التعامل مع الحروق.

توافر تخصصات

ولفت إلى توافر تخصصات طب التجميل وجراحة الحروق، موضحًا أن بعض الحالات احتاجت إلى الدخول مباشرة إلى غرف العمليات وإجراء تدخلات جراحية، بينما لم تحتج حالات أخرى إلى ذلك.