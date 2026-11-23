قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين إن مهنة التمريض تمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية، لما تؤديه من دور إنساني ومهني محوري في رعاية المرضى والحفاظ على سلامتهم، مشيراً إلى حرص الجامعة على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الطبية وتلبية احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، من خلال دعم التدريب العملي والتعليم المستمر والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة 2025-2026 لكلية التمريض في جامعة طنطا، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور السيد العجوز، وعميد كلية التمريض الدكتورة عفاف عبد العزيز بصل، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

من جانبه، قال الدكتور السيد العجوز إن مهنة التمريض رسالة إنسانية سامية وإحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، حيث تتطلب الجمع بين الكفاءة العلمية والمهارة المهنية والقيم الإنسانية، مؤكداً حرص قطاع شؤون التعليم والطلاب في جامعة طنطا على تطوير المنظومة التعليمية، وتحديث البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي والأنشطة الطلابية، وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة والتميز، موجهاً التهنئة للخريجين وأسرهم.

بدورها، أكدت الدكتورة عفاف عبد العزيز بصل اعتزازها بتخريج دفعة جديدة من أبناء الكلية، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وجهود الطلاب وأسرهم، موضحةً أن الكلية تحرص على تطوير منظومتها التعليمية والتدريبية، والارتقاء بالبرامج الدراسية والتدريب الإكلينيكي، بما يواكب أحدث المستجدات في علوم التمريض ويلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية والمهارات المهنية والقيم الإنسانية اللازمة لتقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة.