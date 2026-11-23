قال الدكتور محمد خليف، خبير الابتكار والتحول الرقمي واستشاري الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، إن صناعة الألعاب الإلكترونية أصبحت صناعة ضخمة، إذ يبلغ حجم الإنفاق عليها نحو 213 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تتعامل معها باعتبارها صناعة قائمة بذاتها.

وأوضح خليف، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعامل مع مخاطر الألعاب الإلكترونية يتطلب النظر إلى الموضوع من منظور علم النفس، الذي أصبح أحد العناصر المستخدمة في تصميم هذه الألعاب، لافتًا إلى أن بعض الألعاب تُصمم بآليات تستهدف خلق حالة من الإدمان والجاذبية الشديدة، تجعل اللاعب غير قادر على الابتعاد عنها حتى لمدة 5 دقائق.

وأضاف أن تصميم الألعاب يتضمن قدرات كبيرة على جذب اللاعبين والمستخدمين لأكثر من ساعة، وتشجيعهم على إنفاق الأموال داخل اللعبة من أجل تطوير مستواهم، موضحًا أن هذه الصناعة تتوسع بصورة كبيرة، وتعمل على جذب لاعبين جدد باستمرار، وتكوين شبكات من اللاعبين والفرق، بما يخلق نوعًا من الألفة والترابط داخل اللعبة، ويحول العالم الافتراضي إلى عالم نموذجي بالنسبة للشباب.

وأشار إلى أن التعامل مع الأطفال في هذا الملف يختلف عن التعامل مع الفئات العمرية الأكبر، موضحًا أن المنع يمثل أحد الحلول المناسبة للأطفال، خاصة مع وجود آليات لدى جهاز تنظيم الاتصالات تتيح وضع باقات تمنع وصولهم إلى بعض المواقع والألعاب.

وأكد خليف أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه آليات تضمن عدم دخول الأطفال إلى ألعاب أو مواقع بعينها، مشددًا على أن المنع لا يصلح بالضرورة مع الفئات العمرية الأكبر، وأن الحل يكمن في تراكم وسائل مختلفة لتعليم الأطفال والشباب كيفية التعامل مع العالم الرقمي، باعتبار ذلك الضمانة لحمايتهم من مخاطره.