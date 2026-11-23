التعرض للصعق الكهربائي من الحوادث الخطيرة التي قد تحدث في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل، وقد تؤدي إلى حروق شديدة أو اضطرابات خطيرة في ضربات القلب أو توقف التنفس، لذلك فإن معرفة الإسعافات الأولية لشخص مكهرب أمامك قد تنقذ حياته وتقلل من المضاعفات.

وتكمن الخطورة الأكبر في محاولة إنقاذ المصاب بطريقة خاطئة، إذ إن لمس الشخص الذي لا يزال متصلًا بمصدر الكهرباء قد يؤدي إلى انتقال التيار الكهربائي إلى الشخص الذي يحاول مساعدته، ليصبح هناك مصابان بدلًا من واحد.

لذلك يجب التعامل مع الحادث بحذر شديد، والبدء بتأمين المكان وقطع مصدر الكهرباء قبل الاقتراب من المصاب، مع طلب الإسعاف فورًا.

ماذا تفعل إذا رأيت شخصًا يتعرض للصعق الكهربائي أمامك؟

كشف مهندس الكهرباء حاتم السيد، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، عن مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها عند رؤية شخص يتعرض للصعق الكهربائي:

1. لا تلمس الشخص المكهرب مباشرة

لا تلمس الشخص المصاب بالكهرباء

أول وأهم خطوة هي عدم لمس المصاب بيديك إذا كان لا يزال متصلًا بمصدر الكهرباء، لأن التيار قد ينتقل إليك ويسبب إصابتك بالصعق الكهربائي.

حتى إذا بدا الشخص فاقدًا للوعي أو غير قادر على الحركة، لا تحاول سحبه قبل التأكد من فصل الكهرباء.

2. افصل مصدر الكهرباء فورًا

حاول فصل التيار الكهربائي من مفتاح الكهرباء الرئيسي أو القاطع الكهربائي، إذا كان الوصول إليه آمنًا.

وإذا كان الحادث بسبب جهاز كهربائي، افصل الجهاز من مصدر الطاقة دون الاقتراب من الأسلاك المكشوفة أو لمسها.

أما إذا كان الحادث متعلقًا بأسلاك كهرباء عالية الجهد أو أسلاك ساقطة في الشارع، فلا تقترب من المصاب أو الأسلاك، واتصل بالطوارئ وشركة الكهرباء فورًا، وانتظر وصول فرق الإنقاذ المتخصصة.

3. اطلب الإسعاف فورًا

بعد تأمين المكان وقطع مصدر الكهرباء، اتصل بالإسعاف واطلب المساعدة الطبية العاجلة، حتى إذا بدا المصاب أنه استعاد وعيه.

فقد يؤدي الصعق الكهربائي إلى اضطرابات في نظم القلب أو إصابات داخلية لا تظهر علاماتها بوضوح على الجلد.

4. افحص وعي المصاب وتنفسه

بعد التأكد من انقطاع الكهرباء وأمان المكان، اقترب من المصاب وتحقق من استجابته عن طريق مناداته والتربيت برفق على كتفه.

راقب التنفس الطبيعي، ولا تخلط بين التنفس الطبيعي وبين اللهاث المتقطع أو التنفس غير المنتظم.

إذا كان المصاب لا يستجيب ولا يتنفس بصورة طبيعية، ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كنت مدربًا عليه.

5. ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي عند الضرورة

إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ولا يتنفس طبيعيًا، فقد يكون تعرض لتوقف القلب نتيجة الصعق الكهربائي.

ابدأ ضغطات الصدر في منتصف الصدر، بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة، وبعمق يتراوح بين 5 و6 سنتيمترات للبالغ، مع السماح للصدر بالعودة إلى وضعه الطبيعي بعد كل ضغطة.

إذا كنت مدربًا على الإنعاش القلبي الرئوي، يمكن الجمع بين 30 ضغطة صدرية ونفَسين إنقاذيين.

أما إذا لم تكن مدربًا، فابدأ ضغطات الصدر فقط واتبع تعليمات موظف الطوارئ عبر الهاتف.

6. تعامل مع الحروق الناتجة عن الكهرباء

قد يترك الصعق الكهربائي حروقًا في أماكن دخول وخروج التيار من الجسم، وقد تكون الإصابة الداخلية أكبر مما يبدو على الجلد.

بعد تأمين المصاب، يمكن تبريد الحرق بماء جارٍ بارد أو فاتر لمدة 20 دقيقة إذا كان ذلك ممكنًا دون تأخير الإسعاف أو الإنعاش.

ثم غطِّ المنطقة المصابة بضمادة معقمة غير لاصقة أو قطعة قماش نظيفة.

ولا تستخدم الثلج أو معجون الأسنان أو الزيوت أو الكريمات المنزلية على الحروق، ولا تحاول فقء الفقاعات أو إزالة الملابس الملتصقة بالجلد.

7. لا تحرك المصاب إلا عند الضرورة

قد يتسبب الصعق الكهربائي في إصابات بالعمود الفقري أو كسور نتيجة السقوط أو التشنجات العضلية.

لذلك يفضل عدم تحريك المصاب دون ضرورة، إلا إذا كان وجوده في المكان يعرضه لخطر مستمر.

إذا كان يتنفس بصورة طبيعية، حافظ على راحته وراقب تنفسه ووعيه حتى وصول الإسعاف.

ما الأخطاء التي يجب تجنبها عند إنقاذ شخص مكهرب؟

هناك تصرفات خاطئة قد تزيد خطورة الموقف، ومن أبرزها:

لمس المصاب قبل فصل الكهرباء.

سحب الأسلاك الكهربائية باليد.

استخدام المياه لإطفاء جهاز كهربائي لا يزال متصلًا بالتيار.

سكب الماء على الحروق أو وضع الثلج عليها.

إعطاء المصاب الطعام أو الشراب.

ترك المصاب فاقد الوعي دون مراقبة التنفس.

تأخير الاتصال بالإسعاف بحجة أن المصاب استعاد وعيه.

هل يمكن أن يموت الشخص بعد الصعق الكهربائي رغم عدم وجود حروق؟

نعم، فعدم ظهور حروق واضحة على الجلد لا يعني أن المصاب بخير، إذ يمكن للتيار الكهربائي أن يؤثر في عضلة القلب ويسبب اضطرابات خطيرة في ضرباته، كما قد يؤثر في الجهاز العصبي والعضلات والأعضاء الداخلية.

وتختلف خطورة الإصابة حسب قوة التيار الكهربائي ومدة التعرض له ومسار مروره داخل الجسم، ونوع مصدر الكهرباء.

ولهذا يحتاج الشخص الذي تعرض لصعق كهربائي إلى تقييم طبي عاجل، حتى إذا شعر بتحسن بعد الحادث.

متى يجب نقل المصاب إلى المستشفى؟

يجب طلب التقييم الطبي العاجل بعد التعرض للصعق الكهربائي، وتزداد الضرورة إذا ظهرت أي من العلامات التالية: