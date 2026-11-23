ساعد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز وزيادة قدرتها التصديرية، إلى جانب التحولات التي طرأت على تدفقات تجارة الطاقة العالمية بفعل الحرب في إيران، البلاد على تسجيل مستويات قياسية لصادرات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي.

وخلال العقد الذي بدأ في 2016، وهو العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال، وأصبحت فيه شحنات النفط الخام الأمريكية قادرة على التوجه إلى أسواق خارج كندا، قفزت صادرات الطاقة الأمريكية بصورة كبيرة، لتتحول البلاد إلى واحدة من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، وإلى أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال والبروبان والإيثان.

وخلال العقد الماضي، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أصبحت تصدر بصورة منتظمة كميات من النفط الخام تفوق صادرات أي دولة عضو في منظمة أوبك باستثناء السعودية، بحسب ما أوردته منصة "أويل برايس" المتخصصة في شؤون الطاقة.

وسجل قطاع الطاقة الأمريكي هذا العام أرقامًا قياسية في صادرات النفط والغاز بمختلف أنواعها، مدفوعًا باستمرار ارتفاع الإنتاج المحلي والقدرات التصديرية، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات الشرق الأوسط بشكل حاد في أعقاب الحرب في إيران.

ومن المتوقع أن تستمر أحجام الصادرات الأمريكية في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، مع توسع قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ووصول إنتاج النفط إلى مستويات قياسية، إلى جانب تفضيل المشترين للإمدادات التي لا تحتاج إلى المرور عبر ممرات بحرية شديدة الحساسية جيوسياسيًا.

لكن زيادة حصة الولايات المتحدة من السوق العالمية ستصبح أكثر صعوبة، بعد القفزة الكبيرة التي حققتها البلاد انطلاقًا من قاعدة منخفضة خلال العقد الماضي، والتي حولتها بالفعل إلى مورد مهيمن للغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود.

وتتنافس الولايات المتحدة الآن مع كبار المصدرين في معظم أسواق الطاقة الرئيسية، ما يعني أن تحقيق مكاسب إضافية في الحصة السوقية سيعتمد على الطلب والأسعار، وليس على الاعتبارات الجيوسياسية وحدها.

ووفقًا لبيانات شركة "كبلر"، ارتفعت حصة الولايات المتحدة من صادرات النفط الخام العالمية من نحو 5% كحد أقصى في 2018 إلى ما يصل إلى 15% من إجمالي الشحنات حاليًا، وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، تجاوزت الولايات المتحدة قطر وأستراليا لتحتل المركز الأول عالميًا، بحصة بلغت نحو 30% من السوق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بنحو 5% فقط في 2018، أما في سوق البروبان، فتسيطر الولايات المتحدة على صادرات العالم بحصة قياسية بلغت 70% منذ بداية العام.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من البروبان إلى مليوني برميل يوميًا خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 11% عن العام السابق، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في الوقت الذي أدت فيه الحرب في إيران إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط المتجهة إلى الهند ودول أخرى في جنوب آسيا.

لكن استمرار نمو صادرات البروبان قد يواجه قيودًا بسبب محدودية قدرات التصدير، إلى جانب ظروف الجفاف في قناة بنما المرتبطة بظاهرة النينيو، وفقًا لما أعلنته الإدارة الأمريكية الشهر الماضي.

كما سجلت صادرات الولايات المتحدة من الإيثان مستوى قياسيًا بلغ 794 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وفقًا لأحدث بيانات متاحة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وسجلت صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية الأمريكية أيضًا مستويات قياسية على الإطلاق هذا العام، مع تزايد الطلب العالمي على الصادرات الأمريكية نتيجة الاضطرابات التي أصابت تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الطاقة الأمريكية من حيث الكميات المطلقة خلال السنوات المقبلة، لكن ذلك قد لا يترجم بالضرورة إلى زيادة في الحصة السوقية، إذ يعمل المصدرون المنافسون أيضًا على زيادة قدراتهم، بينما تتكيف الدول التي تضررت من أزمة الشرق الأوسط مع التغيرات التي قد تصبح طويلة الأمد في أنماط تجارة الطاقة العالمية.

وفي سوق النفط، لا تقتصر المنافسة على مجموعة "أوبك+"، فارتفاع الإنتاج بقوة لدى المنتجين الرئيسيين في أمريكا الجنوبية، البرازيل وجويانا، إلى جانب خطط كندا لإنشاء خط أنابيب نفطي جديد لتعزيز مبيعاتها إلى آسيا وتنويع صادراتها بعيدًا عن السوق الأمريكية، سيزيد المنافسة مع الولايات المتحدة على الإمدادات التي لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز أو غيره من الممرات البحرية المعرضة للصراعات المستقبلية في الشرق الأوسط.

كما ستنافس كندا الولايات المتحدة على حصة من سوق الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب قطر التي لا تزال تخطط لزيادة قدراتها التصديرية بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

ومن المرجح أن تواصل الولايات المتحدة زيادة أحجام صادراتها من الطاقة، لكن العوامل الجيوسياسية ومخاوف المشترين بشأن أمن الطاقة، إلى جانب الطلب العالمي والأسعار التنافسية، ستحدد في النهاية ما إذا كانت واشنطن قادرة على زيادة حصتها من تجارة النفط والغاز العالمية.

مجد / م م ر

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