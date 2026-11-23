قضت محكمة أمريكية بسجن أنس سعيد، البالغ من العمر 30 عاما والمقيم في مدينة هيوستن بولاية تكساس، لمدة 15 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مواقع يهودية وإسرائيلية داخل الولايات المتحدة، على خلفية تأييده لتنظيم داعش الإرهابي.

كما قضت المحكمة بإخضاعه للمراقبة مدى الحياة عقب الإفراج عنه، بعدما أقر بذنبه في إخفاء تقديمه الدعم للتنظيم الإرهابي والإدلاء بمعلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

ووفقا لوثائق الادعاء، أجرى سعيد عمليات بحث وتحقيق بشأن الترتيبات الأمنية في عدد من المعابد اليهودية والقنصلية الإسرائيلية بمدينة هيوستن، كما درس إمكانية انتحال صفة متبرع للتمكن من مقابلة رئيس منظمة يهودية داعمة لإسرائيل، ومهاجمته في حال رفض وقف دعمه لها.

وتأتي القضية في إطار ملاحقة السلطات الأمريكية للأفراد المتهمين بالتخطيط لهجمات إرهابية أو تقديم الدعم للتنظيمات المتطرفة.