أعلنت ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، اليوم الاثنين، أنها ستنقل الإدراج الأساسي في الولايات المتحدة لعدد من صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها إلى بورصة تكساس خلال الشهر المقبل، في خطوة تمثل دفعة جديدة للبورصة الناشئة التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمنافس قوي للبورصات الكبرى في نيويورك، التي تهيمن على سوق الإدراجات في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن صناديق "جولدمان ساكس ماركت بيتا راسل 1000 للنمو"، و"جولدمان ساكس ماركت بيتا راسل 1000 للقيمة"، و"جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الأمريكية" ستبدأ التداول في بورصة تكساس اعتبارًا من افتتاح السوق في 17 ديسمبر.

وقال بريندان مكارثي، الرئيس العالمي لتوزيع صناديق الاستثمار المتداولة في "جولدمان ساكس" لإدارة الأصول، إن النمو الاقتصادي القوي في ولاية تكساس وازدهار مجتمع الأعمال في مدينة دالاس يجعلان الولاية سوقًا مهمة لعملاء الشركة، مضيفًا أن الشركة سعيدة بتوسيع علاقاتها طويلة الأمد مع البورصات لتشمل بورصة تكساس.

ومن المقرر أن تظل رموز التداول والاستراتيجيات الاستثمارية للصناديق الثلاثة دون تغيير، إذ تتداول حاليًا في بورصة "نيويورك أركا" وبورصة "سيبو بي زد إكس".

وتشرف ذراع إدارة الأصول التابعة لجولدمان ساكس على نحو 4.1 تريليون دولار من الأصول، وتعمل الشركة بقوة على توسيع مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها، بما في ذلك من خلال إبرام صفقات للاستحواذ على مزودي الصناديق "إينوفيتور كابيتال مانجمنت" و"نيوس إنفستمنتس".

وتتخذ بورصة تكساس من مدينة دالاس مقرًا لها، وبدأت التداول رسميًا في يوليو، وتحظى بدعم مستثمرين من "وول ستريت"، من بينهم "بلاك روك" و"سيتادل" و"تشارلز شواب".

مجد / م م ر