حذرت شركة "نكست" البريطانية لبيع الملابس والأدوات المنزلية، من أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات مرتبطة بالشركة عبر أحد مورديها في مجال التكنولوجيا.

وقالت الشركة، التي تدير أكثر من 800 متجر في المملكة المتحدة وأيرلندا وتبيع منتجاتها عبر 200 متجر في الخارج، اليوم الإثنين، إنها أُبلغت بأن أحد مورديها من الأطراف الخارجية "تعرض لحادث إلكتروني"، أدى إلى وصول غير مصرح به إلى البيانات، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكدت سلسلة متاجر التجزئة أنها تعتقد أن البيانات الشخصية للعملاء لم تتعرض للاختراق، موضحة أن المعلومات التي تأثرت كانت "محدودة بطبيعتها، وبناءً على تقييمنا الحالي، لا يمكن استخدامها لتسهيل عمليات احتيال تستهدف عملاءنا أو شركة نكست".

وبحسب ما هو مفهوم، فإن البيانات التي تم الوصول إليها لا تتضمن معلومات مثل بيانات الاتصال أو العناوين أو كلمات المرور أو التفاصيل المصرفية، وهي المعلومات التي يمكن استخدامها في ارتكاب عمليات احتيال، وقالت الشركة إن أنظمتها الخاصة لم تتعرض للاختراق، موضحة أن الحادث "يؤثر في بيئة المورد" ضمن أعمال الشركة.

ولا تزال التحقيقات في عملية الاختراق جارية، وذكرت نكست في بيان للمستثمرين أنه "على الرغم من الطبيعة المحدودة وغير الضارة للبيانات المتأثرة، فإننا نتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية، ونعمل عن كثب مع المورد وأجهزة إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المعنية".

ويأتي الحادث الأخير وسط موجة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عددًا من شركات التجزئة البارزة حول العالم، وفي الأسبوع الماضي، تبين أن عملية سرية للأمن السيبراني نفذتها الحكومة البريطانية نجحت في درء خطر هجوم إلكتروني كان يستهدف أجهزة التبريد والتجميد في محلات السوبر ماركت والمستودعات والمطاعم ومحطات الوقود والملاعب في المملكة المتحدة.

وجاء ذلك بعد أن تسبب قراصنة إلكترونيون في أضرار بلغت ملايين اليورو في أنحاء أوروبا، إثر هجمات استهدفت أنظمة التحكم في أجهزة التبريد والتجميد خلال الأشهر الأخيرة.

كما تعرضت شركات عاملة في تجارة الأزياء لهجمات إلكترونية تمكن خلالها القراصنة من الوصول إلى بيانات العملاء، ومن بينها شركة "تي إف جي لندن"، المالكة لعلامتي "هوبس" و"ويستلز"، إلى جانب شركة "أسوس" المتخصصة في بيع الأزياء عبر الإنترنت.

وخلال العام الماضي، تعرضت عدة شركات تجزئة بريطانية أخرى لهجمات إلكترونية تسببت في أضرار كبيرة، من بينها "ماركس آند سبنسر"، و"كو-أوب"، و"هارودز"، وأثرت هذه الحوادث في عملياتها على مدى أشهر.

وقال آلان سيمبسون، من شركة "رابيد 7" المتخصصة في أمن التكنولوجيا، إن تعرض شركة تجزئة كبرى لهجوم عبر أحد مورديها يمثل مصدر قلق، وأضاف: "كل منصة إلكترونية وشريك توصيل ومقدم خدمة يمثل وسيلة محتملة للدخول، والمهاجمون يستهدفون الحلقة الأضعف. وفي كثير من الأحيان، يحصل الموردون على صلاحيات وصول أكبر مما يحتاجون إليه، ولمدة أطول مما يحتاجون إليه، ولا يراقبهم أحد عن كثب".

وأوضح سيمبسون أن "الخبر الجيد هو أن شركة نكست لم تجد أي دليل على سرقة بيانات العملاء"، لكنه حذر العملاء من التعامل بحذر مع أي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات غير متوقعة تدعي أنها واردة من الشركة، ونصحهم بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق بدلًا من الضغط على الروابط التي تصلهم، وقال: "لقد رأينا شركات تؤكد أن البيانات آمنة، ثم تتغير الصورة بعد أسابيع".