شن محمد فضل، نجم الأهلي السابق، هجوما عنيفا على أداء لاعبي الفريق الأحمر، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، منتقدا غياب الضغط والتنظيم داخل الملعب.

وقال محمد فضل، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مباراة بيراميدز هي أسوأ مباراة في تاريخ الأهلي، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق لا يجيدون تنفيذ الضغط على المنافسين داخل الملعب.

وأضاف: «دي أسوأ مباراة في تاريخ الأهلي، كابتن وليد صلاح الدين معتزل من 22 سنة ولو نزل قدام فريق مبيضغطش طبيعي مش هياخد قرار غلط، لاعيبة الأهلي مبتعرفش تعمل ضغط في الملعب».

وحقق بيراميدز، فوزا غاليا على الأهلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم الفريق السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم المواجهة لصالح فريقه وسط غياب تام للأهلي وعدم تقديمه المردود المنتظر.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بعد المباراة

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.