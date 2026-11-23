تلقى النادي الأهلي ضربة قوية بعد خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لتتعقد حسابات الفريق الأحمر في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

خسارة الأهلي أمام بيراميدز

ولم تتوقف تداعيات الهزيمة عند خسارة النقاط الثلاث، بعدما اتسع الفارق بين الأهلي وبيراميدز إلى 7 نقاط، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة المارد الأحمر في تقليص الفارق والعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وأصبحت نتائج الأهلي خلال المباريات المقبلة ذات أهمية كبيرة، خاصة أن استمرار نزيف النقاط قد يهدد فرص الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يضع طموحات النادي القارية على المحك.

كما تثير احتمالية الغياب عن البطولة الأفريقية مخاوف جماهير الأهلي بشأن فرص المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، في ظل ارتباط طريق التأهل إلى البطولة العالمية بالمعايير واللوائح القارية المعتمدة.

وتضع خسارة بيراميدز الأهلي أمام ضرورة تصحيح المسار سريعًا، واستعادة نغمة الانتصارات، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري وضمان التواجد في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.