أكد وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي بهليل لهاداليا، اليوم ، التزام بلاده بالوفاء بعقود تصدير الغاز الطبيعي المبرمة مع سنغافورة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الأخير في حجم الإمدادات يرجع إلى أعمال صيانة وإصلاحات روتينية في شبكة خطوط الأنابيب.

وقال بهليل، عقب مؤتمر صحفي عقد في وزارة الطاقة والموارد المعدنية في جاكرتا، إن انخفاض الصادرات نتج عن إصلاحات روتينية للبنية التحتية وليس خرقًا للالتزامات التعاقدية، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وتُصَدِّر إندونيسيا ما يقارب 409.5 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى سنغافورة، ويُستخرج هذا الغاز من حقول في بحر ناتونا وسومطرة.

وأشار بهليل إلى أن التخفيض المؤقت الذي بلغ حوالي 31 مليار وحدة حرارية بريطانية يوميًا ظل ضمن الحد الأدنى للإمداد المنصوص عليه في العقد، مشددًا على أن الحكومة تواصل إعطاء الأولوية لاحتياجات الغاز المحلية قبل تصدير أي فائض.

وقد بدأت إندونيسيا خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة في 24 أكتوبر الماضي، حيث يسعى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لتعزيز المعروض محليا وتقوية أمن الطاقة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.

نور / إ س