رحب عمدة نيويورك زهران ممداني بتوجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، لطرح تشريع يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة غير كافية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل.

وقال ممداني إن فرض عقوبات على المستوطنين يمثل «خطوة إيجابية» لمواجهة مشروع الاستيطان، الذي قال إنه يضر بحياة الفلسطينيين وسبل معيشتهم، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أوسع.

وأضاف: «يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، وأن نتصدى أيضًا لحقيقة أن بلادنا موّلت الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين بمليارات الدولارات، في عهد إدارات مختلفة، لقد حان وقت تغيير المسار».

وكان جيفريز قد أعلن عزمه تقديم مشروع القانون خلال المئة يوم الأولى من انعقاد الكونغرس الجديد، المقرر في يناير المقبل، في خطوة تستهدف فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

