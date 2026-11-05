«ممداني لوس أنجلوس»| «نيثيا رامان» تقتنص منصب العمدة.. ومواقفها المناهضة لإسرائيل تثير الجدل

فازت نيثيا رامان، المرشحة الديمقراطية التي يطلق عليها أنصارها لقب «ممداني لوس أنجلوس»، بمنصب عمدة مدينة لوس أنجلوس، في نتيجة انتخابية أثارت جدلًا واسعًا، على خلفية مواقفها السياسية، لا سيما انتقاداتها لإسرائيل.

وتبلغ رامان من العمر 45 عامًا، وتُعد أول امرأة تنجح في الإطاحة بعمدة حالي لمدينة لوس أنجلوس منذ 21 عامًا، وفقًا لما أورده التقرير.

وأثارت مواقف رامان تجاه إسرائيل ردود فعل متباينة؛ بعدما اتهمت تل أبيب بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، ووصفت سياساتها بأنها تقوم على نظام الفصل العنصري، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض أفراد الجالية اليهودية في المدينة من توجهاتها السياسية ومواقفها تجاه إسرائيل.

واكتسبت رامان لقب «ممداني لوس أنجلوس»؛ في إشارة إلى التشابه الذي يراه البعض بينها وبين زهران ممداني، السياسي الأمريكي المعروف بمواقفه المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.

ويضع فوز رامان مواقفها السياسية وملفات السياسة الخارجية، إلى جانب القضايا المحلية، تحت دائرة الاهتمام، في واحدة من أكبر المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرًا.