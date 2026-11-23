أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، فعاليات وقفة السلامة والصحة المهنية، برعاية وتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة شركة فالكو إنرجي، شريك الاستثمار في مجال الإنتاج وراعي الفعاليات، وذلك من معمل تكرير شركة النصر للبترول بالسويس.

وتزامنت فعاليات الوقفة مع انطلاقها بجميع الشركات ومواقع العمل البترولي والتعديني على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتعزيز وعي العاملين باشتراطات الوقاية من المخاطر، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

شارك في الفعاليات عدد من قيادات الوزارة وقطاع البترول، في مقدمتهم المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ المتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد راندي وكيل الوزارة للاتصالات، والمهندس رشاد نظيم رئيس شركة النصر للبترول، والمهندس محمد الباز رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، وإيمان هيل مدير عام شركة فالكو إنرجي مصر.

وشهدت الفعاليات تنظيم مجموعة من ورش العمل التوعوية والتخصصية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتي حرصت القيادات على تفقدها مع المشاركين، حيث عملت على تطبيق "منهجية بوتاي" المتقدمة لتحليل الحوادث والمخاطر والوقوف على أسبابها الجذرية وتحديد الحلول والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرارها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة للوقاية من المخاطر، وتعزيز التزام العاملين بإجراءات السلامة وحماية البيئة في مختلف مواقع العمل.

وأكد المهندس محمود ناجي، أن رعاية المهندس كريم بدوي لوقفة السلامة والصحة المهنية، وحرص الوزارة على تنظيم فعالياتها بالتزامن في مختلف مواقع العمل البترولية والتعدينية على مستوى الجمهورية، يعكسان الأهمية التي توليها الوزارة لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بإعتبارها ركيزة أساسية في منظومة العمل والإنتاج بقطاع البترول.

وأضاف ناجي، أن العنصر البشري والحفاظ على أرواح العاملين يأتيان في مقدمة أولويات القطاع، وأن توفير بيئة عمل آمنة لا يتحقق فقط بتطبيق اللوائح والإجراءات، وإنما يتطلب ترسيخ الوعي بالمخاطر، والالتزام المستمر بإجراءات الوقاية، وتحويل السلامة إلى ممارسة يومية وسلوك راسخ لدى جميع العاملين.

وأوضح أن فعاليات وقفة السلامة تمتد على مدار أسبوع كامل بجميع شركات القطاع، وتتضمن ورش عمل وأنشطة توعوية وتخصصية تستهدف تبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الوعي بأحدث أساليب الوقاية وإدارة المخاطر وحماية البيئة.

وأضاف أن الفعاليات تشمل أيضًا استضافة عدد من طلاب الجامعات، لتعريفهم بطبيعة أنشطة قطاع البترول وأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في بناء وعي مبكر لدى الكوادر الشابة وترسيخ ثقافة السلامة لديهم باعتبارهم كوادر المستقبل.

من جانبها، أكدت المهندسة إيمان هيل، مدير عام شركة فالكو إنرجي مصر، أن ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يمثل ركيزة أساسية لنجاح واستدامة أنشطة قطاع الطاقة، مشددة على أن السلامة يجب ألا تقتصر على الالتزام باللوائح والإجراءات، بل ينبغي أن تصبح جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل اليومية ومنهجًا يحكم اتخاذ القرارات في مختلف العمليات التشغيلية.

وأوضحت أن تحقيق السلامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن النجاح لا يُقاس فقط بمعدلات الإنتاج والنتائج التشغيلية، وإنما بمدى تحقيقها في بيئة عمل آمنة تحافظ على حياة العاملين وتصون سلامتهم.

وأضافت أن العمل الجماعي وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية تمثل عناصر أساسية لتعزيز مستويات السلامة، مؤكدة أن الهدف الأهم هو ضمان عودة كل عامل إلى منزله سالمًا في نهاية يوم العمل.

وفي هذا السياق، أكدت شركة فالكو إنرجي أن رعايتها لفعاليات وقفة السلامة والصحة المهنية تأتي انطلاقًا من التزامها بدعم جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في نشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية العنصر البشري والبيئة، والمساهمة في تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في أنشطة وعمليات قطاع الطاقة.

واستعرضت الفعاليات عددًا من قصص النجاح والتجارب المتميزة لشركات قطاع البترول في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، بما يعكس الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل وتطبيق الممارسات الحديثة.

ففي مجال سلامة العمليات، استعرض المهندس تامر عبدالفتاح، مدير سلامة العمليات بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز، تجربة الشركة وقصة نجاحها في هذا المجال، كما استعرض المهندس محمد علي صالح، مدير سلامة العمليات بشركة بترول بلاعيم، تجربته كأحد سفراء سلامة العمليات، ودور مبادرات الوزارة في تطوير أدائه وتعزيز قدراته المهنية.

وفي مجال كفاءة الطاقة وترشيدها، استعرض المهندس شريف عثمان، مدير عام الصيانة بشركة جاسكو، مشروع توسعات ضواغط دهشور، الذي نجح في إعادة استغلال الطاقة الحرارية المهدرة لتوليد الكهرباء دون الحاجة إلى وقود إضافي، فيما استعرض المهندس طارق الشناوي، مدير عام كفاءة الطاقة بشركة أنربك، مشروع الاستفادة من فائض الهيدروجين بالشركة في تشغيل الغلايات، بما يسهم في خفض استهلاك الغاز .

ط ق / م م ر