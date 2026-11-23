احتفل النجم التونسي ظافر العابدين بالعرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد «صوفيا»، وسط حضور جماهيري لافت، وذلك داخل أحد المولات الكبرى في مدينة السادس من اكتوبر حيث حرص عدد كبير من محبيه على استقباله والترحيب به فور وصوله، في أجواء احتفالية مميزة تخللتها الزغاريد.

ولفت ظافر العابدين الأنظار خلال حضوره العرض الخاص للفيلم، خاصة أنه حرص على التواجد رغم مروره بأزمة صحية نتيجة إصابة في قدمه، إذ ظهر مستعينًا بالعكاز لمساعدته على الحركة، في مشهد عكس حرصه على مشاركة الجمهور الاحتفال بأحدث أعماله السينمائية.

وشهد وصول الفنان التونسي تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، الذين استقبلوه بالزغاريد والتصفيق، تعبيرًا عن سعادتهم بوجوده، كما حرص على التواجد وسط الجمهور في أجواء اتسمت بالمحبة والترحاب.



حرص على الحضور العرض الخاص للعديد من النجوم اياد نصار، آسر ياسين، درة ، سناء يوسف، عائشة بن أحمد، و عدد كبير من النجوم

تفاصيل وأحداث فيلم «صوفيا»

وتدور أحداث فيلم «صوفيا» في إطار إنساني واجتماعي، حول قصة زوجين ينتميان إلى خلفيتين ثقافيتين مختلفتين، إذ يجسد ظافر العابدين شخصية رجل تونسي يعيش في المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، ويتزوج من سيدة إنجليزية، وينجب منها طفلة تحمل اسم صوفيا، وهو الاسم الذي اختاره صناع العمل عنوانًا للفيلم.

وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا عندما يواجه الأب خطر الترحيل إلى تونس، بسبب عدم امتلاكه تصريح إقامة قانونيًا في بريطانيا، ليجد نفسه أمام قرار صعب يجبره على الابتعاد عن زوجته وابنته وتركهما خلفه.

وبعد مرور خمس سنوات على ترحيله، تقرر الزوجة وابنتها السفر إلى تونس للبحث عنه، لتبدأ رحلة إنسانية مليئة بالمواقف والتفاصيل التي تتناول الروابط الأسرية، ومشاعر الفقد والحنين، وتأثير المسافات والظروف الصعبة على العلاقات الإنسانية.

ظافر العابدين يجمع بين التأليف والإخراج والإنتاج والبطولة

ويخوض ظافر العابدين من خلال فيلم «صوفيا» تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، حيث لا يكتفي بالمشاركة في البطولة، بل يتولى أيضًا مهام التأليف والإخراج والإنتاج، في تجربة فنية تجمع عدة أدوار إبداعية تحت إشرافه.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين التونسيين المقيمين في أوروبا، من بينهم هبة عبوك المقيمة في إسبانيا، وقيس سبتي المقيم في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من الفنانين البريطانيين، من بينهم جيسيكا براون فيندلاي، التي تقدم شخصية زوجة ظافر العابدين ضمن أحداث الفيلم، والممثل أليكس ماكوين.

ويقدم «صوفيا» تجربة سينمائية ذات طابع إنساني عابر للثقافات، من خلال قصة تسلط الضوء على قضايا الهجرة والانتماء والأسرة، في إطار درامي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتحديات الاجتماعية.