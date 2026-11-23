شنّ المنتج محمد العدل هجومًا على اختيار حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، معبرًا عن عدم رضاه عن أداء الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يجب أن نعترف أن اختيار حسين عموتة كان خطأ لابد من تصحيحه.. ساندناكم.. لكن؟؟».

وحقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على فريق الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتلاعب بـ الأهلي بثنائية كريم حافظ ومصطفى فتحي

وسجل ثنائية نادي بيراميدز في شباك الأهلي كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الفريق السماوي.