علق الإعلامي إبراهيم فايق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز، مشيدًا بأداء الأخير، وموجهًا انتقادات حادة للمستوى الذي ظهر به الفريق الأحمر خلال المباراة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك: “‏بيراميدز فريق كبير اوي.. كورة وأداء ونتيجة.. فوز مستحق بهدفين مع الرأفة.. في المقابل ده يوم من أسوأ ايام الاهلي الكروية.. لا كورة ولا شكل ولا هوية ولا طعم ولا اي شيء!!”.

وحقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على فريق الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتلاعب بـ الأهلي بثنائية كريم حافظ ومصطفى فتحي

وسجل ثنائية نادي بيراميدز في شباك الأهلي كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الفريق السماوي.