شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي والجهاز الفني، بسبب الأداء المتراجع للفريق خلال مواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: “‏الأهلي تايه، ‏دفاع شوارع، ‏كنت متوقع والله للأسف اننا هنلعب كده بس مش بالسوء ده ‏كفاية عك‏ عموته كفايه عليه ‏ارحمونا".

وأحرز فريق بيراميدز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، عن طريق مصطفى فتحي

خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وكان كريم حافظ قد سجل الهدف الأول لبيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لتزداد صعوبة المواجهة على الأهلي، الذي يسعى للعودة في النتيجة وتقليص الفارق.