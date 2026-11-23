أثارت واقعة لامين يامال ورافينها خلال مباراة برشلونة وفياريال في منافسات الدوري الإسباني، جدلًا بشأن هوية اللاعب الذي يجب أن يتولى تنفيذ ركلات الجزاء داخل الفريق الكتالوني، بعدما شهدت المواجهة موقفًا لافتًا بين الثنائي.

واستضاف برشلونة نظيره فياريال على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، أمس الأحد، وتقدم الضيوف بهدفين، قبل أن يحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء.

وبينما كان رافينها يستعد لتنفيذ الركلة، دار حديث قصير بينه وبين لامين يامال، قبل أن يحصل الأخير على الكرة ويتوجه لتنفيذها، لكنه أهدر ركلة الجزاء.

ونجح برشلونة لاحقًا في العودة إلى المباراة وقلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فليك يعلق على أزمة ركلة الجزاء

وتحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن الواقعة، مؤكدًا أنه قد يعيد النظر في آلية تحديد منفذ ركلات الجزاء خلال المباريات المقبلة.

وقال فليك: «يتم تحديد منفذ ركلة الجزاء على أرض الملعب، ربما أحتاج إلى التفكير في تغيير ذلك، لست متأكدًا بعد، سأتحدث مع رافينها ولامين يامال لنقرر كيف سنتعامل مع هذا الأمر مستقبلًا».

وأضاف: «كلاهما قادر على تسجيل ركلات الجزاء، لكن علينا أن نحدد كيف نريد إدارة هذا الموقف من الآن فصاعدًا».

أرقام رافينها ولامين يامال في ركلات الجزاء

من جانبها، أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن الواقعة لم تكشف عن وجود أي بوادر لسوء نية بين اللاعبين داخل أرض الملعب، رغم الجدل الذي صاحبها في وسائل الإعلام.

وأوضح التقرير أن رافينها يمتلك سجلًا أكثر قوة في تنفيذ ركلات الجزاء، إذ نجح في تسجيل جميع الركلات الـ11 التي سددها بقميص برشلونة، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت».

وعلى مستوى مسيرته الكروية بالكامل، سجل النجم البرازيلي 24 ركلة جزاء من أصل 25 محاولة، ولم يهدر سوى ركلة واحدة خلال فترته مع فيتوريا جيماريش.

في المقابل، نجح لامين يامال في تسجيل 7 ركلات جزاء من أصل 10 محاولات مع برشلونة، بنسبة نجاح بلغت 70%، كما أهدر ركلة أخرى أمام راسينج هذا الموسم، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 7-2.

وبشكل إجمالي، سجل النجم الإسباني الشاب 8 ركلات جزاء من أصل 12 محاولة خلال مسيرته، وهو ما يجعل أرقامه أقل من رافينها في هذا الجانب.

رافينها الخيار الأكثر ثقة أمام فليك

ووفقًا لما أوردته «موندو ديبورتيفو»، فإن الأرقام تمنح رافينها أفضلية واضحة في ملف تنفيذ ركلات الجزاء، بعدما حافظ على سجل مثالي مع برشلونة، إلى جانب نجاحه في معظم محاولاته طوال مسيرته.

وبناءً على هذه الإحصائيات، يبدو النجم البرازيلي الخيار الأكثر موثوقية أمام هانز فليك، حال قرر المدير الفني وضع ترتيب واضح للاعبين المسؤولين عن تنفيذ ركلات الجزاء خلال الفترة المقبلة.