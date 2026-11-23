كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من بعض الأشخاص لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة والتعدى على والدها بالسب والضرب بالفيوم.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (3 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليها ووالدها بالسب والضرب لخلافات بينهم حول الجيرة.



أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وضُبط بحوزة أحدهم (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

