شهد طريق قرية الزملوطي بمحافظة الفيوم حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أسفر عن مصرع سيدة وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات وإصابة شقيقة الأم والطفلة التوأم للمتوفاة.



شرطة النجدة تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق قرية الزملوطي ووجود مصابين وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وفاة هبة روبي وابنتها سجا

وبالفحص تبين وفاة هبة روبي فتحي سالم 42 عاما وابنتها سجا إسماعيل عبد التواب 7 سنوات متأثرتين بإصاباتهما التي تعرضتا لها نتيجة التصادم بين السيارة الملاكي والتوك توك كما تبين إصابة رضا فتحي سالم شقيقة السيدة المتوفاة ورودينا إسماعيل عبد التواب التي اتضح أنها التوأم الشقيقة للطفلة سجا التي فارقت الحياة في الحادث.



نقل المصابتين للمستشفى

وجرى نقل رضا فتحي سالم ورودينا إسماعيل عبد التواب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة لهما.



الإجراءات القانونية

وفي سياق متصل تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابساته.