قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الموقف المصري الصلب والثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين أسهم في تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدًا أن اعترافات الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن في مذكراته، التي نُشرت قبل عدة أيام، تمثل شهادة مهمة على دور مصر في إفشال محاولات تهجير الفلسطينيين.

مصر أجهضت مشروعًا كبيرًا لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبرقناة الحياة، أن الموقف المصري أفشل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية الحثيثة لتهجير الشعب الفلسطيني، وأسقط فكرة نقله من أرضه إلى أي مكان آخر، معتبرًا أن شهادة بايدن تمثل شهادة حق، بغض النظر عن توقيت نشرها.

وأوضح أن توقيت نشر هذه الشهادة لا يرتبط بالضرورة بأحداث أو نتائج زمنية محددة، لافتًا إلى أن زعماء الولايات المتحدة والدول الأخرى يكتبون مذكراتهم عادةً، مستشهدًا بما ذكرته هيلاري كلينتون في مذكراتها «خيارات صعبة» عن مصر وموقفها من تنظيم داعش.

وأشار الرقب إلى أن مصر أجهضت مشروعًا كبيرًا كان يُخطط له لتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن مؤتمر القاهرة للسلام، الذي عُقد في الأيام الأولى للحرب على غزة، كان هدفه الأساسي التصدي لتهجير الفلسطينيين، وأن الموقف المصري عزز هذا التوجه خلال القمم العربية والإسلامية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى مواقف متقدمة وصريحة تجاه القضية الفلسطينية، بداية من رفض التهجير والتحذير من تصفية القضية، مرورًا بمواقف مؤسسات الدولة السياسية والإعلامية التي أتاحت المجال لنقل الرواية والسردية الفلسطينية وتثبيتها، حتى أصبحت رواية عربية شاملة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن القضية لا تتعلق فقط بأحداث السابع من أكتوبر وأسبابها وردود الأفعال عليها، وإنما بمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، مشددًا على أن الموقف المصري أسهم في إفشال هذا المخطط، مؤكدًا أن شهادة بايدن تمثل دليلًا مهمًا على صلابة الموقف المصري، في مواجهة محاولات التشكيك فيه، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية قادوا هذه المعركة بموقف واضح وصلب.