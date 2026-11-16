أحمد موسى يتهم الإخوان باستغلال تبرعات فلسطين والفقراء في تمويل أنشطة ومصالح خاصة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن اتهامات وجهها لجماعة الإخوان بشأن استغلال العمل الخيري والتبرعات التي جُمعت تحت شعار مساعدة الشعب الفلسطيني ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك الأموال استُخدمت، بحسب قوله، في تحقيق مصالح خاصة وشراء ممتلكات والإنفاق على أنشطة لا علاقة لها بأهداف التبرع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجماعة اعتمدت على الجمعيات الخيرية وحملات جمع التبرعات باعتبارها وسيلة للحصول على الأموال، مستغلة تعاطف المواطنين مع القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومساعدة الفقراء.

وأشار إلى أن أموال التبرعات، وفقًا لما ذكره، لم تذهب بالكامل إلى الأغراض التي جُمعت من أجلها، وإنما جرى توجيه جانب منها لشراء قنوات إعلامية وعقارات وسيارات، فضلًا عن تحمل نفقات رحلات وأنشطة ترفيهية لأعضاء الجماعة.

وتطرق موسى إلى ما وصفه بالامتدادات الإعلامية للتنظيم خارج مصر، موضحًا أن الجماعة عملت على تأسيس منصات وقنوات تلفزيونية في عدد من الدول، ومن بينها قناة في العاصمة البريطانية لندن، قال إنها ما زالت تواصل نشاطها حتى الآن.

وأكد أحمد موسى أن الدولة المصرية كانت تتابع تحركات الجماعة وشبكاتها الإعلامية والخارجية على مدار سنوات، مشيرًا إلى أهمية تتبع مصادر التمويل وكشف الجهات المرتبطة بالتنظيم، باعتبار أن مواجهة هذه الشبكات لا تقتصر على النشاط الإعلامي فقط، بل تمتد إلى مصادر الأموال وآليات استخدامها.