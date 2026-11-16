قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري في المدارس
بوتشيتينو يكشف كواليس استعداداته لقيادة مانشستر يونايتد
من بحيرة البردويل.. ملح مصري للأسواق المحلية والعالمية
أحمد موسى: تصنيف فروع الإخوان إرهابية في أمريكا قد يفتح الباب لمواجهة مصادر تمويل الجماعة
كواليس عودة مؤسس إنفيديا | تحركات من قادة التكنولوجيا.. ومجلس الإدارة يدرس البدائل
لميس الحديدي عن التحرك ضد الإخوان: أوروبا بتصحى دلوقتي بعد سنين من «تربية العقارب»
بعد غياب طويل.. ظهور شيرين عبد الوهاب في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد
رئيس المجلس الأوروبي: مستقبل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان داخل الاتحاد الأوروبي
مطالبات بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ومسؤولين أمنيين بتهمة عرقلة العملية الانتخابية
لكزس TZ موديل 2027 الجديدة.. بقوة تتجاوز 300 حصان
ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف
الصين تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية وترحب بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يتهم الإخوان باستغلال تبرعات فلسطين والفقراء في تمويل أنشطة ومصالح خاصة

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى عن اتهامات وجهها لجماعة الإخوان بشأن استغلال العمل الخيري والتبرعات التي جُمعت تحت شعار مساعدة الشعب الفلسطيني ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك الأموال استُخدمت، بحسب قوله، في تحقيق مصالح خاصة وشراء ممتلكات والإنفاق على أنشطة لا علاقة لها بأهداف التبرع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجماعة اعتمدت على الجمعيات الخيرية وحملات جمع التبرعات باعتبارها وسيلة للحصول على الأموال، مستغلة تعاطف المواطنين مع القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومساعدة الفقراء.

وأشار إلى أن أموال التبرعات، وفقًا لما ذكره، لم تذهب بالكامل إلى الأغراض التي جُمعت من أجلها، وإنما جرى توجيه جانب منها لشراء قنوات إعلامية وعقارات وسيارات، فضلًا عن تحمل نفقات رحلات وأنشطة ترفيهية لأعضاء الجماعة.

وتطرق موسى إلى ما وصفه بالامتدادات الإعلامية للتنظيم خارج مصر، موضحًا أن الجماعة عملت على تأسيس منصات وقنوات تلفزيونية في عدد من الدول، ومن بينها قناة في العاصمة البريطانية لندن، قال إنها ما زالت تواصل نشاطها حتى الآن.

وأكد أحمد موسى أن الدولة المصرية كانت تتابع تحركات الجماعة وشبكاتها الإعلامية والخارجية على مدار سنوات، مشيرًا إلى أهمية تتبع مصادر التمويل وكشف الجهات المرتبطة بالتنظيم، باعتبار أن مواجهة هذه الشبكات لا تقتصر على النشاط الإعلامي فقط، بل تمتد إلى مصادر الأموال وآليات استخدامها.

احمد موسى لندن بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

طقس الثلاثاء

أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

حسام حسن

حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص

المتهمين

وصلوا للكنز.. القبض على شخصين بحوزتهما 3391 قطعة أثرية بالدقهلية| صور

ترشيحاتنا

بر الوالدين

هل بر الوالدين يعني الطاعة العمياء رغم سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يوضح حدود طاعة الأم

دار الإفتاء

هل يجوز مطالبة المدين المماطل بتعويض إذا كان مقتدرا؟.. أمين الإفتاء يوضح

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يروي وصية سلطان قبل وفاته.. 3 رسائل عن الموت والمال والعمل الصالح

بالصور

بعد غياب طويل.. ظهور شيرين عبد الوهاب في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد

شيرين عبدالوهاب وابنتها
شيرين عبدالوهاب وابنتها
شيرين عبدالوهاب وابنتها

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد