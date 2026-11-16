قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات في مصر يواجه عددا من التحديات التي تتطلب تدخلا لإيجاد حلول مناسبة.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر تعمل حاليا على توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى نقل معارض السيارات خارج الحيز العمراني.

وأضاف: «لا نعارض نقل معارض السيارات، لكن لا بد من وجود بديل قبل تنفيذ قرار النقل، خاصة أن 260 معرض سيارات تم تشميعه في القاهرة فقط، وقطاع السيارات في مصر يواجه مشكلات لا بد من العمل على حلها».