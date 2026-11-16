أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن موجة من الهجمات على الجبهة اللبنانية خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن القيادة الشمالية أعلنت توقع سماع دوي انفجارات في الجليل الغربي ووادي الحولة ووسط الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان الشمالية.



تحرك جديد لإقناع ترامب بضرب إيران

في سياق منفصل، سلط الإعلام العبري، الضوء على اكتمال الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بعد وصول حاملة الطائرات "روزفلت" وانضمامها إلى حاملتين أخريين، وسط ترقب إسرائيلي لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران، في حال اتخذ الرئيس الأمريكي قرارًا بالتحرك العسكري.

وقالت صحيفة "معاريف" إنه توجد داخل إسرائيل تباينات في الرأي بشأن توقيت وطريقة اتخاذ إجراءات ضد إيران، فيما يرى الجيش الإسرائيلي- بقيادة رئيس الأركان إيال زامير- أن جولة أخرى من القتال “ستكون ضرورية”.

وفي الوقت ذاته، يتردد زامير في شن حملة عسكرية إسرائيلية مستقلة في المرحلة الراهنة، لا سيما في ظل فترة الانتخابات ووجود حكومة انتقالية في السلطة.