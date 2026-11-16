كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة هارفارد، ونشرت نتائجها اليوم الاثنين، أن مراكز البيانات العملاقة، التي تعد الأكبر والأكثر استهلاكا للطاقة والمخصصة لدعم عمليات الحوسبة وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، استهلكت نحو 1.8% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2025.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن فرانشيسكا دومينيكي أستاذة الإحصاء الحيوي وعلوم البيانات بجامعة هارفارد وإحدى المشاركات في إعداد الدراسة، قولها إن حجم استهلاك هذه المراكز «يقترب من استهلاك دولة أوروبية صغيرة».

وأوضحت الدراسة، التي نشرت في دورية «نيتشر ساستينابيليتي»، أنها شملت تحليل 403 مراكز بيانات عملاقة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال عامي 2024 و2025، بالاعتماد على نماذج لتقدير استهلاكها من الكهرباء وحجم انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.

وأظهرت النتائج أن هذه المراكز أنتجت نحو 25 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة لانبعاثات مراكز البيانات في عام 2018، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الطاقة التي استهلكتها هذه المراكز جاء من الوقود الأحفوري، رغم الجهود المبذولة لربطها بمصادر الطاقة المتجددة.

ولفت الباحثون إلى أن الدراسة تغطي الفترة حتى نهاية عام 2025 فقط، ما يعني أن الطلب الفعلي على الكهرباء قد يكون ارتفع بدرجة أكبر حاليا، في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع.

ونقلت الصحيفة عن دومينيكي قولها إن هذه النتائج تثير تساؤلات بشأن مدى ملاءمة المسار الحالي لتوسع إنشاء مراكز البيانات.