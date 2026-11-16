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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إنجاز بحثي دولي لطلاب جامعة العاصمة.. نشر فصلين علميين بدار Springer Nature العالمية في مجال العمارة المستدامة

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

نجح طلاب برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام (SAUD) بكلية الفنون الجميلة جامعة العاصمة في نشر فصلين بحثيين دوليًا بدار النشر العالمية Springer Nature، وذلك ضمن كتاب علمي متخصص في أحدث التوجهات والممارسات المستدامة في مجال العمارة والعمران، في خطوة تعكس نجاح الجامعة في تحويل المشروعات الدراسية إلى إنتاج علمي وبحثي قابل للنشر الدولي، و إنجاز أكاديمي جديد يعكس تميز طلاب جامعة العاصمة وقدرتهم على المنافسة في المحافل البحثية الدولية.

جاء هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور ياسر محمد السيد، عميد كلية الفنون الجميلة، وتحت إشراف الأستاذ المساعد الدكتور زينة الزين، مدير ومنسق البرنامج.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن طلاب جامعة العاصمة يمثلون نموذجًا متميزًا للنجاح في ربط العملية التعليمية بالبحث العلمي التطبيقي، وإتاحة الفرصة أمام طلاب المرحلة الجامعية الأولى للمشاركة في الإنتاج المعرفي والنشر الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي لدى طلابها، وتشجيعهم على تقديم حلول علمية وإبداعية للتحديات المعاصرة، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويعزز مكانة الجامعة في منظومة التعليم والبحث العلمي.

أعرب الأستاذ الدكتور ياسر محمد السيد، عميد كلية الفنون الجميلة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس المستوى الأكاديمي المتميز لطلاب الكلية، وكفاءة البرامج التعليمية في توظيف المعرفة النظرية والمشروعات التطبيقية لإنتاج أبحاث علمية ذات قيمة دولية. وأضاف أن نشر أبحاث الطلاب في واحدة من دور النشر العلمية العالمية المرموقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة البحث العلمي داخل الكلية، ويدعم توجهها نحو إعداد أجيال من المعماريين القادرين على الابتكار وتقديم رؤى مستدامة لمستقبل العمران.

وأكدت الدكتورة زينة الزين، مدير ومنسق برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية البرنامج لتمكين أجيال المستقبل أكاديميًا وبحثيًا، من خلال مسارات تعليمية تتجاوز حدود التلقي التقليدي للمعرفة إلى المشاركة الفاعلة في إنتاجها وتوظيفها، بما يعزز قدراتهم على التفكير النقدي والابتكار، ويؤهلهم لمواجهة التحديات التنموية المعاصرة.

وأوضحت أن البرنامج يتبنى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إطارًا مرجعيًا لفلسفته التعليمية، يربط المعرفة الأكاديمية بالمسؤولية المجتمعية والبيئية، ويعزز دور الطلاب ليس فقط كمستفيدين من التنمية، بل كشركاء فاعلين في صياغة حلولها وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقد نُشر الفصلان البحثيان ضمن الكتاب العلمي:
‏Recent Approaches of Sustainable Architecture in Arid and Semi-Arid Cities: Best Practices for Materials, Water, Energy and Urban Greening in Challenging Climates
الصادر ضمن سلسلة Urban Sustainability عن دار النشر العالمية Springer Nature.

وتناول البحث الأول، بعنوان:
‏Application of Renewable Energy in the Built Environment: Towards Sustainable Development Through Community Centers
تطبيقات الطاقة المتجددة في البيئة المبنية، من خلال دراسة توظيف تقنيات الطاقة النظيفة في تصميم المراكز المجتمعية، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي للمباني ودعم مسارات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. وجاء البحث نتاجًا لمقرر الطاقة المتجددة في العمارة والعمران.
للاطلاع على البحث: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-95-1645-2_16

أما البحث الثاني، فجاء بعنوان:
‏Proposing Water Sensitive Urban Design Solutions in Residential Areas, Case Study: Dar Misr, Helwan, Egypt
وقدم مجموعة من الحلول والتطبيقات المرتبطة بمبادئ التصميم العمراني الحساس للمياه (WSUD)، من خلال دراسة حالة منطقة دار مصر بحلوان، وشملت الحلول المقترحة تجميع مياه الأمطار، والأرصفة المنفذة للمياه، والأسطح الخضراء، والأراضي الرطبة المنشأة لمعالجة المياه، إلى جانب نظم الري عالية الكفاءة، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق السكنية. وجاء البحث نتاجًا لمقرر إدارة مياه الصرف بالمناطق الحضرية.
للاطلاع على البحث: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-95-1645-2_11

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام في تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي والبحث العلمي، ويمنح الطلاب فرصًا حقيقية للمشاركة في النشر الدولي منذ المرحلة الجامعية الأولى، بما يعزز قدراتهم البحثية والإبداعية، ويدعم توجه جامعة العاصمة نحو بناء منظومة تعليمية وبحثية تواكب المتغيرات العالمية وتستجيب لتحديات الاستدامة والتنمية العمرانية.

طلاب برنامج التصميم المعماري كلية الفنون الجميلة جامعة العاصمة جامعة العاصمة

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