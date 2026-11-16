ضبط 22 مخالفة خلال حملة لمياه البحيرة بقرى أبيس 3 بكفر الدوار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بمشاركة قسم الخلسة بفرع كفر الدوار، حملة تفتيشية بقرى أبيس 3 بريف كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 22 مخالفة تنوعت بين التعدي الكامل على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد.

حملة تفتيشية بقرى أبيس 3 بريف كفر الدوار

ورصد الفحص الميداني توصيلات غير قانونية واستخدامات مخالفة شملت مطاعم، وكافيهات، ومزارع مواشٍ، ومصنع ملابس، ومصنع أعلاف، وعيادات، وعدد من المنازل؛ حيث جرى رفع جميع التوصيلات المخالفة وتحرير الإنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.

​ومن جانبه أكد المهندس أحمد محمد ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، على استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز وقرى المحافظة للحد من الفاقد وحماية الشبكات، مناشدًا المواطنين وأصحاب الأنشطة الالتزام بشروط التعاقد وتوفيق أوضاعهم تجنبًا للمساءلة القانونية