منتخب مصر يرتدي الطاقم الأبيض خلال مباراته غدا أمام مالاوي بتصفيات إفريقيا

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب مالاوي، عن الاتفاق على ارتداء لاعبي منتخب مصر الزي البديل خلال مباراة الغد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب مالاوي في الثالثة عصر غد الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة، والذي عقد اليوم الإثنين، على ارتداء منتخب مصر الطاقم الأبيض الكامل، على أن يرتدي منتخب مالاوي زيه الأساسي المكون من "القميص الأحمر والشورت الأسود".

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر، الثنائي علي محمد علي إداري المنتخب، ومحمود سليمان مدير المهمات.