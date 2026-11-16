محلل اقتصادي: قفزة النفط فوق الـ90 دولاراً ستسقط الذهب نحو الهاوية

كشف المحلل الاقتصادي نور الدين محمد، عن الأسباب الحقيقية وراء التحركات العنيفة والتذبذب الحاد الذي يشهده سوق الذهب العالمي صعوداً وهبوطاً، مؤكداً أن حالة الضبابية وعدم اليقين بشأن قرار الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر المقبل تسيطر على المشهد، خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر التي جاءت مخيبة للآمال وأعلى من التوقعات.

وأضاف نور الدين محمد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "النيل للأخبار"، أن التوقعات انقلبت رأساً على عقب؛ فبدلاً من التيسير النقدي وخفض الفائدة، بات السوق يترقب احتمالات رفع الفائدة مجدداً بين ربع ونصف بالمئة، مما قفز بعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى حدود الـ 5%.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر يختبر مستويات حاسمة حالياً حول 3900 دولار للأوقية، وكسرها سيفتح الباب بقوة للعودة إلى مستويات الـ 4000 دولار، محذراً في الوقت ذاته من تأثير الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار النفط؛ حيث إن بقاء النفط دون الـ 90 دولاراً يدعم الذهب، بينما تجاوزه هذا الحاجز سيعزز التضخم ويهبط بالذهب نحو مستويات 3800 دولار أو أقل.