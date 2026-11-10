محلل اقتصادى: ارتباط الذهب بالعديد من العوامل وراء تذبذب أسعاره رغم تراجع أسعار النفط

قال الدكتور أحمد معطي، المحلل الاقتصادي، إن الذهب أصبح مرتبطًا بالعديد من العوامل الاقتصادية، ولم يعد ارتباطه مقتصرًا على الأزمات فقط، موضحًا أن تراجع أسعار النفط كان من المفترض أن ينعكس إيجابيًا على أسعار الذهب، وهو ما حدث بالفعل في بداية تراجعات النفط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى، أن الذهب ارتفع مع بداية تراجع أسعار النفط من 3860 إلى 4160، لكنه عاد للتراجع مرة أخرى نتيجة ارتباطه بعوامل أخرى، من بينها بيانات التضخم الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح أن بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت مؤخرًا أظهرت ارتفاعًا جديدًا في أسعار المستهلكين بنسبة 4% في الولايات المتحدة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات، إلى جانب ارتفاع التضخم الأساسي.

وأشار إلى أن هذه البيانات انعكست على ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في ظل العلاقة العكسية بين عوائد السندات والذهب، وهو ما أثر على أسعار المعدن الأصفر وأدى إلى تراجعه مرة أخرى.