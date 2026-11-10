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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موجة هبوط جديدة تضرب الذهب.. عيار 21 يخسر 65 جنيهًا والجنيه الذهب 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في مصر الهبوط، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,185 جنيهًا للبيع و6,145 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 65 جنيهًا، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه ليسجل 49,480 جنيهًا للبيع و49,160 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7,070 جنيهًا للبيع و7,025 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 5,300 جنيه للبيع و5,265 جنيهًا للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث:

عيار 24: 7,070 جنيهًا للبيع و7,025 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6,185 جنيهًا للبيع و6,145 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5,300 جنيه للبيع و5,265 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,125 جنيهًا للبيع و4,095 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 49,480 جنيهًا للبيع و49,160 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 219,855 جنيهًا للبيع و218,435 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 4,054.66 دولار.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا جديدًا في السوق المحلية، لتواصل موجة الهبوط التي تشهدها التعاملات، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6,185 جنيهًا للبيع و6,145 جنيهًا للشراء، منخفضًا بنحو 65 جنيهًا، وفقًا للتراجع المعلن.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,070 جنيهًا للبيع و7,025 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,300 جنيه للبيع و5,265 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4,125 جنيهًا للبيع و4,095 جنيهًا للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه، ليسجل 49,480 جنيهًا للبيع و49,160 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلية.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 219,855 جنيهًا للبيع و218,435 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,054.66 دولار، وسط متابعة الأسواق العالمية لتحركات المعدن النفيس وانعكاساتها على الأسعار في مصر.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل، أبرزها حركة الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب.

 

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل الأسعار المعلنة للذهب المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك أعلى من سعر الجرام المعلن بعد إضافة المصنعية والدمغة.
 

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