رومانيا تؤكد مجددا التزامها بتعزيز الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي وأمن منطقة البحر الأسود

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أكد رئيس وزراء رومانيا لوكا نيكوليسكو التزام حكومة بلاده بمواصلة دعم مسيرة التكامل الأوروبي وتعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين من أجل بناء أوروبا أكثر قوة وأمنا وتنافسية في مواجهة الأزمات والتحديات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء رومانيا، اليوم، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قصر فيكتوريا بالعاصمة بوخارست.

وقال نيكوليسكو - في منشور له عبر منصة "إكس" - "تتمثل أولوياتنا في تعزيز الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي وأمن منطقة البحر الأسود، بما يتماشى مع الاستراتيجية الأوروبية الخاصة بالمنطقة .. إلى جانب تنشيط الاقتصاد الروماني وتعزيز قدرته التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي ودفع الاستثمارات من خلال الاستفادة المثلى من جميع التمويلات الأوروبية المتاحة".

وأضاف رئيس الوزراء الروماني "نولي أهمية كبيرة لشراكتنا وتعاوننا الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وتأتي هذه الزيارة لتؤكد مجددا إرادتنا المشتركة لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بصورة جماعية وفعالة".

كما أعرب عن تقديره للدعم السياسي والمالي الذي تقدمه المفوضية الأوروبية لتفعيل مركز الأمن البحري في منطقة البحر الأسود، فضلا عن دعمها لعمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها رومانيا.