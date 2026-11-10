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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
محمد الطحاوي

قررت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات جنوب الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفل مصطفى محمد السيد حنفي إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك بعد نظر القضية المتهمة فيها بقتل الطفل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثمانه في مياه إحدى الترع بمركز منيا القمح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد وحازم بشير أحمد وأسامة محمد عبد الهادي وسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير، وذلك بإجماع آراء هيئة المحكمة، وحددت جلسة 10 يناير 2027 للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 3318 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط "سكر غ م م" بقتل الطفل المجني عليه مصطفى محمد السيد حنفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة عقدت العزم على التخلص من الطفل وأعدت لذلك أدوات استخدمتها في ارتكاب جريمتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة وضعت جثمان الطفل داخل جوال بلاستيكي وأحكمت غلقه ثم ألقته في مياه إحدى الترع في محاولة لإخفاء معالم جريمتها والتخلص من جثمان المجني عليه.

واستندت النيابة العامة في أدلة الاتهام إلى تقارير الصفة التشريحية والأدلة الفنية والتحريات وأقوال الشهود فضلًا عن تسجيلات كاميرات المراقبة التي ساهمت في كشف ملابسات الواقعة وتتبع تحركات المتهمة.

تم التحفظ على المتهمة وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات جنوب الزقازيق الشرقية بمحافظة الشرقية إحالة أوراق المتهمة

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