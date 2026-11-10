محافظ الشرقية يفتتح معرض «دكان الفرحة» لتوزيع الملابس مجانا على 2500 أسرة

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض مبادرة "دكان الفرحة" لتوزيع الملابس الجديدة ومستلزمات الأسرة على الأسر الأولى بالرعاية، والذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية لريادة الأعمال والتنمية ، وذلك بقاعة نادي أحمد عرابي لضباط القوات المسلحة بمدينة الزقازيق ، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية من الطلاب، والفتيات المقبلات على الزواج في القرى والنجوع ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول الزقازيق ، والدكتورة غادة الدخاخني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية لريادة الأعمال ، وعدد من ممثلي صندوق تحيا مصر.

اطلع المحافظ على المعروضات التي تضم أكثر من ٣٧ ألف و ٥٠٠ قطعة متنوعة من الملابس الجديدة للرجال والسيدات والأطفال ومستلزمات حديثي الولادة ، والتي سيتم توزيعها مجانًا على ٢٥٠٠ مستفيد لكل مستفيد ١٥ قطعه من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية ، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وإدخال البهجة على الأسر المستفيدة ، مشيداً بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به والتي تناسب مختلف الأعمار بالاسرة.

أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن دعم الأسر الأولى بالرعاية يأتي على رأس أولويات الدولة، وأن هذه المبادرات تسهم في توفير احتياجات المواطنين بصورة كريمة تحفظ لهم حقوقهم وتخفف عنهم أعباء المعيشة.

إلتقى المحافظ بعدد من الأهالي المستفيدين، واستطلع آرائهم حول المعرض والملابس المتاحة، مؤكداً لهم أن الدولة لا تألو جهدا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيداً بجهود صندوق تحيا مصر ودعمه الدائم والمستمر للمحافظة.

أكد محافظ الشرقية استمرار المحافظة في دعم كافة المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه أشار مسئول مبادرة "دكان الفرحة" أنها تعد واحدة من المبادرات المهمة التي ينفذها صندوق تحيا مصر في مختلف المحافظات، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجاً ، مشيده بالدور الوطني الذي يقوم به الصندوق في دعم جهود الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني.