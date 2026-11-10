رئيس مياه الشرقية يعقد اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الإدارات للاستعداد لفصل الشتاء

عقد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الإدارات، لمتابعة مستجدات الأعمال ومؤشرات الأداء والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف الملفات.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات الجارية، ومناقشة المعوقات والتحديات وسبل تذليلها، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودفع معدلات التنفيذ، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما ناقش الاجتماع خطة الشركة للاستعداد لفصل الشتاء، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع والشبكات ومعدات الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد على ضرورة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ الأعمال، والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الشركة، مؤكدًا أن سلامة العاملين خط أحمر، وضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية وتقييم الأداء، والعمل على تذليل العقبات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالجودة المطلوبة.