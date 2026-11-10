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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الشرقية يعقد اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الإدارات للاستعداد لفصل الشتاء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

عقد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الإدارات، لمتابعة مستجدات الأعمال ومؤشرات الأداء والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف الملفات.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات الجارية، ومناقشة المعوقات والتحديات وسبل تذليلها، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودفع معدلات التنفيذ، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما ناقش الاجتماع خطة الشركة للاستعداد لفصل الشتاء، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع والشبكات ومعدات الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد على ضرورة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ الأعمال، والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الشركة، مؤكدًا أن سلامة العاملين خط أحمر، وضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية وتقييم الأداء، والعمل على تذليل العقبات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالجودة المطلوبة.

رئيس مجلس الإدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومؤشرات الأداء

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