قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
10 مليارات دولار تهدد إسرائيل.. طلبات أسلحة أمريكية بلا تمويل وترامب يهدد بقطع شريان الدعم العسكري
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
من شرم الشيخ إلى أنطاليا.. مصر تعرض تجربتها في التحول الأخضر بمؤتمر COP31
وزير الخارجية الأمريكي: إيران دمرت بلادها بأيديها.. وواشنطن تعمل من أجل مصالح أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تهنئ محمد إسماعيل الطالب بمدرسة بالوايلي على فوزه ببرونزية الألعاب الأوليمبية للشباب “داكار 2026”

التعليم تهنئ طالب بمدرسة بالوايلي
التعليم تهنئ طالب بمدرسة بالوايلي
ياسمين بدوي

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، بيانا رسميا هنأت خلاله الطالب محمد اسماعيل بمدرسة ابو بكر الرياضية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة ، حيث نجح كلاعب ألعاب القوى، في الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب داكار 2026

وقالت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم  في بيانها : لم تعد حكاية مصر في داكار مجرد مطاردة للميداليات، بل تحولت إلى ملحمة أوليمبية تتسع فصولها مع كل منافسة، وتكشف عن جيل جديد يطرق أبواب المجد بثقة الأبطال.. فبينما كانت الراية المصرية ترفرف فوق منصات التتويج، جاء البطل محمد إسماعيل، لاعب ألعاب القوى، ليضيف الفصل السادس إلى الحكاية، بعدما انتزع المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة،

وأضافت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم  في بيانها : إنها رسالة جديدة من قلب العاصمة السنغالية، بأن مصر لم تذهب إلى دورة الألعاب الأوليمبية للشباب داكار 2026 لمجرد تسجيل الحضور، وإنما لتأكيد الحضور بين الكبار، بعدما فرضت نفسها على خريطة المنافسة، متربعة على عرش العرب وأفريقيا، ومحتلة المركز الرابع عالميا، في مشهد يعكس اتساع قاعدة التفوق المصري وتنوع مصادر الميداليات.

و أكدت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم  ، أن برونزية محمد إسماعيل في المطرقة تأتي لتؤكد أن المجد المصري لا ينتمي إلى لعبة واحدة، وإنما تصنعه منظومة تتسع لمواهب متعددة.

وقالت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم  : لم تعد قيمة المشاركة المصرية محصورة في عدد الميداليات، وإنما تمتد إلى الخبرات الأوليمبية التي يكتسبها جيل المستقبل، واكتشاف مواهب جديدة في ألعاب مختلفة، وتأكيد أن الاستثمار في الناشئين والشباب هو المستقبل.

وأخيرا قالت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم : داكار تكتب ستة فصول من المجد المصري.. لكن الحكاية لم تنتهِ بعد؛ فالميدالية السادسة ليست محطة وصول، وإنما وقود لطموح أكبر.. والبقية تأتي.

الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

بي إم دبليو ألبينا B7 2027

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

خطورة شرب الشاي ساخن جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد