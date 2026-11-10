التعليم تهنئ محمد إسماعيل الطالب بمدرسة بالوايلي على فوزه ببرونزية الألعاب الأوليمبية للشباب “داكار 2026”

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، بيانا رسميا هنأت خلاله الطالب محمد اسماعيل بمدرسة ابو بكر الرياضية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة ، حيث نجح كلاعب ألعاب القوى، في الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب داكار 2026

وقالت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم في بيانها : لم تعد حكاية مصر في داكار مجرد مطاردة للميداليات، بل تحولت إلى ملحمة أوليمبية تتسع فصولها مع كل منافسة، وتكشف عن جيل جديد يطرق أبواب المجد بثقة الأبطال.. فبينما كانت الراية المصرية ترفرف فوق منصات التتويج، جاء البطل محمد إسماعيل، لاعب ألعاب القوى، ليضيف الفصل السادس إلى الحكاية، بعدما انتزع المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة،

وأضافت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم في بيانها : إنها رسالة جديدة من قلب العاصمة السنغالية، بأن مصر لم تذهب إلى دورة الألعاب الأوليمبية للشباب داكار 2026 لمجرد تسجيل الحضور، وإنما لتأكيد الحضور بين الكبار، بعدما فرضت نفسها على خريطة المنافسة، متربعة على عرش العرب وأفريقيا، ومحتلة المركز الرابع عالميا، في مشهد يعكس اتساع قاعدة التفوق المصري وتنوع مصادر الميداليات.

و أكدت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن برونزية محمد إسماعيل في المطرقة تأتي لتؤكد أن المجد المصري لا ينتمي إلى لعبة واحدة، وإنما تصنعه منظومة تتسع لمواهب متعددة.

وقالت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم : لم تعد قيمة المشاركة المصرية محصورة في عدد الميداليات، وإنما تمتد إلى الخبرات الأوليمبية التي يكتسبها جيل المستقبل، واكتشاف مواهب جديدة في ألعاب مختلفة، وتأكيد أن الاستثمار في الناشئين والشباب هو المستقبل.

وأخيرا قالت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم : داكار تكتب ستة فصول من المجد المصري.. لكن الحكاية لم تنتهِ بعد؛ فالميدالية السادسة ليست محطة وصول، وإنما وقود لطموح أكبر.. والبقية تأتي.