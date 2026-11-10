مش آثار وبس.. محمد كارم يكشف أنماطًا سياحية جديدة تجذب البريطانيين إلى مصر

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، الضوء على تنوع الأنماط السياحية في مصر وقدرتها على جذب مزيد من السائحين، خاصة من السوق البريطاني، وذلك خلال استضافة الخبير السياحي محمد كارم، الذي كشف عن مقومات تميز المقصد السياحي المصري وتجعله وجهة متنوعة تتجاوز السياحة الأثرية.

وأوضح محمد كارم ، أن مصر تمتلك العديد من المنتجات السياحية التي تلبي اهتمامات السائحين بمختلف فئاتهم، ولا تقتصر على زيارة المعالم الأثرية فقط، بل تشمل السياحة الشاطئية والبحرية والنيلية، إلى جانب سياحة المغامرات والاستجمام، وهو ما يمنح السائح فرصة لخوض تجارب متنوعة خلال زيارته.

وأشار إلى أن تنوع المقومات الطبيعية والجغرافية في مصر يمثل عنصر جذب مهمًا للسائح البريطاني، خاصة مع وجود البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، وما توفره هذه المناطق من أنشطة وتجارب سياحية مختلفة.

وأكد أن تنويع الأنماط السياحية والترويج لها بصورة جيدة يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري، وجذب شرائح جديدة من السائحين، فضلًا عن زيادة مدة الإقامة والإنفاق السياحي.