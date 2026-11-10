55 رحلة بالون تحمل 1540 سائحا في سماء الأقصر اليوم.. عودة قوية للتحليق فوق عاصمة السياحة العالمية

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا لحركة البالون الطائر، مع انطلاق 55 رحلة بالون حملت على متنها نحو 1540 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية بالمدينة من ارتفاعات شاهقة، في واحدة من أبرز التجارب السياحية التي تنفرد بها الأقصر.

وانطلقت الرحلات مع الساعات الأولى لشروق الشمس، وسط إقبال كبير من السائحين الراغبين في خوض تجربة التحليق فوق البر الغربي، ومشاهدة المعابد والمقابر الأثرية ونهر النيل والمساحات الخضراء التي تمنح المدينة مشهدا استثنائيا من السماء.

من جانبه، قال الكابتن وائل أحمد، كابتن طيار بالون، إن حركة البالون الطائر شهدت اليوم انطلاق 55 رحلة بإجمالي 1540 سائحا، مشيرا إلى أن هذه الرحلات تمثل إقبالا جيدا على واحدة من أهم الأنشطة السياحية التي تشتهر بها الأقصر عالميا، لما توفره من تجربة فريدة لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة والطبيعة الخلابة للمدينة من منظور مختلف، مؤكدا أن جميع الرحلات تخضع لإجراءات السلامة والتجهيزات الفنية اللازمة، مع متابعة الأحوال الجوية والتعليمات المنظمة للطيران قبل الإقلاع، حرصا على سلامة السائحين وأطقم التشغيل.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم عوامل الجذب السياحي بمحافظة الأقصر، حيث تستقطب آلاف الزائرين سنويا من مختلف دول العالم، وتمنحهم فرصة مشاهدة سحر الحضارة المصرية القديمة ومعالم البر الغربي في تجربة سياحية استثنائية.