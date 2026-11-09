الأقصر تستضيف 100 من كبار شركاء السياحة بالسوق الفرنسي..

استضافت مدينة الأقصر فعاليات النسخة الجديدة من مسابقة FRAM – KARAVEL Champions League FRAM KCL 2026، التي نظمتها مجموعة FRAM – KARAVEL الفرنسية، إحدى كبرى المجموعات السياحية العاملة بالسوق الفرنسي، برعاية وزارة السياحة والآثار، وبمشاركة نحو 100 من ممثلي المجموعة وشركائها السياحيين.

وجاء اختيار مصر لاستضافة الفعالية، التي تقام سنويا لتكريم أبرز مندوبي المبيعات وشركاء المجموعة، تأكيدا على مكانة المقصد السياحي المصري وثقة المؤسسات السياحية الدولية في قدرته على استضافة الفعاليات الكبرى، حيث شهدت الاحتفالية تكريم أفضل 100 مندوب مبيعات، بعد منافسة استمرت على مدار 6 أشهر، وفقا لحجم المبيعات والنتائج التي حققها المشاركون.

وأكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن اختيار الأقصر لاستضافة هذا الحدث يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري، ويمثل فرصة مهمة للترويج لما تمتلكه مصر من تنوع سياحي فريد، خاصة مدينة الأقصر التي تعد واحدة من أهم المقاصد الأثرية والثقافية على مستوى العالم.

وأضاف أن استضافة الفعالية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركات الطيران وشركاء المهنة بالأسواق السياحية المختلفة، وفي مقدمتها السوق الفرنسي الذي يعد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بما يدعم زيادة أعداد السائحين الوافدين ويعزز حضور المقصد المصري لدى السائح الفرنسي.

وشهدت الفعالية عقد جلسة حوارية ألقت خلالها نرمين حنفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية، كلمة رحبت فيها بالمشاركين، مشددة على أهمية استمرار التعاون مع شركاء المهنة في فرنسا، والعمل على تعريف السائحين بمختلف المنتجات والتجارب السياحية التي تتميز بها مصر، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى المقصد المصري.

ومن جانبهما، استعرض Cyrille FRADIN، رئيس مجموعة FRAM – KARAVEL، وFolco ALOISI، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أبرز نتائج أعمال المجموعة وإنجازاتها خلال العام، وحجم مبيعاتها وانتشار علاماتها السياحية في السوق الفرنسي، والتي تضم عددا من العلامات البارزة، من بينها FRAM وJumbo.

وأوضح مسؤولو المجموعة أن شبكة أنديتها السياحية تضم حاليا 746 ناديا، من بينها 90 ناديا تحت علامة Jumbo و85 ناديا تحت علامة FRAMISSIMA، كما تناولت المناقشات نتائج مبيعات الوكلاء السياحيين خلال العام، والتي جرى على أساسها اختيار المكرمين والفائزين بالمسابقة.

وشاركت نرمين حنفي وماريان حلمي، مسؤولة السوق الفرنسي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في مراسم تسليم الجوائز للفائزين، تقديرا لما حققوه من نتائج متميزة في مجال المبيعات السياحية.

ولم تقتصر المشاركة على الفعاليات المهنية، حيث أعدت الهيئة برنامجا سياحيا خاصا للوفد الفرنسي، أتاح للمشاركين فرصة اكتشاف أبرز معالم الأقصر الأثرية والتعرف عن قرب على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وشمل البرنامج زيارة وادي الملوك ومعبد الملكة حتشبسوت وتمثالي ممنون، إلى جانب معبدي الكرنك والأقصر.

وتستهدف هذه الزيارة تقديم تجربة سياحية مباشرة لشركاء المجموعة بالسوق الفرنسي، بما يعزز قدرتهم على الترويج للأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية أمام عملائهم، ويدعم زيادة الطلب على زيارة مصر خلال الفترة المقبلة.