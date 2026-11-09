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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الأقصر للفن يحتفل بعيد الحب وذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

متحف الأقصر للفن
متحف الأقصر للفن
محمد الاسكندرانى

احتفل متحف الأقصر للفن المصري بعيد الحب المصري وذكري اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، عبر تنظيم فعالية مميزة لتوزيع بطاقات التهنئة للزوار.
أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري، أن المتحف ينفذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة على مدار العام لإثراء الوعى السياحي والآثري.

متحف الأقصر للفن المصري

 

يذكر أن يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.
 

متحف الأقصر للفن المصري متحف الأقصر متحف الأقصر للفن عيد الحب المصري مقبرة توت عنخ آمون

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