ترامب: إسرائيل ما كانت لتبقى لولا ضربات قاذفات B-2 للمنشآت النووية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ما كانت لتكون موجودة لولا قرار الولايات المتحدة إرسال قاذفات «B-2» لضرب 3 مواقع نووية في إيران قبل أكثر من عام، مجدداً دفاعه عن العملية العسكرية، رغم اعترافه بأن الحرب مع طهران وارتفاع أسعار البنزين أثرا سلباً على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس نيوز»، الأحد، أن «الكراهية الشديدة» لإسرائيل، والمعارضة الشعبية للحرب على إيران، وارتفاع أسعار البنزين، كانت من الأسباب الرئيسية وراء الخسائر التي مني بها الجمهوريون في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إن الناخبين لم يعجبهم استمرار الحرب، كما لم يتقبلوا ارتفاع أسعار البنزين، مضيفاً: «هناك كراهية شديدة، بشكل لا يصدق، لإسرائيل. يبدو أن هناك كراهية لإسرائيل، لذلك لديك هذا الأمر، ولديك الحرب نفسها، ولديك أسعار الغاز، وأعتقد أن هذه هي الأسباب الرئيسية».

ورغم إقراره بالتكلفة السياسية للحرب، دافع الرئيس الأمريكي عن قراره مهاجمة إيران، مؤكداً أنه كان سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى، وقال: «إجابتي هي نعم قاطعة، لأنه لا يمكنك السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».

وزعم ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب، وأن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، معتبراً أن المفاوضات كانت ستصل إلى نتيجة لولا الانتخابات، التي قال إن فوز الديمقراطيين خلالها عرقل التوصل إلى اتفاق.

ورداً على سؤال بشأن احتمالات تصعيد المواجهة مع إيران بعد الانتخابات، قال ترامب إنه لا يسعى إلى توسيع الصراع، مضيفاً: «أنا لا أتطلع إلى ذلك، ولا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك».

وجدد ترامب تأكيده أن الضربات الأمريكية التي نفذتها قاذفات «B-2» ضد 3 منشآت نووية إيرانية كانت حاسمة في حماية إسرائيل، معتبراً أن الدولة العبرية ما كانت لتكون موجودة لولا اتخاذه قرار تنفيذ تلك الهجمات.