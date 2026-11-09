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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عماد كمال: 4 مطربين كبار رفضوا الطامعين وقررت أغنيها بصوتي.. خاص فيديو

الفنان عماد كمال مع أوركيد سامي
الفنان عماد كمال مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان عماد كمال عن كواليس أغنيته «الطمعين»، التي حققت نجاحًا وتفاعلًا ملحوظًا بين الجمهور، مؤكدًا سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها عقب طرح الأغنية، خاصة أنها جاءت بطابع درامي ولكن من خلال شكل غنائي مختلف، وهو ما ساهم في تميزها ووصولها إلى الجمهور.

وقال عماد كمال، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه سعيد للغاية بالنجاح الذي حققته أغنية «الطمعين»، وبالتفاعل الذي لمسه من الجمهور، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل حالة درامية خاصة، لكنه حرص على تقديمها بأسلوب غنائي مختلف، وهو ما جعلها تجربة مميزة بالنسبة له.

وأضاف أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح نسخة ريمكس من الأغنية، تحمل شكلًا موسيقيًا مختلفًا عن النسخة الأصلية، في خطوة تهدف إلى تقديم الأغنية بصورة جديدة للجمهور، ومنحها روحًا مختلفة تتناسب مع الأذواق الموسيقية المتنوعة.

عماد كمال يكشف مفاجأة عن أصحاب أغنية «الطمعين»

وفجر عماد كمال مفاجأة بشأن كواليس الأغنية، موضحًا أنها لم تكن مخصصة له في البداية، حيث كشف أنه عرض الأغنية على عدد من نجوم الغناء، من بينهم  أحمد سعد و تامر حسني ومحمد حماقي،  وتامر عاشور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، على أمل أن يختارها أحدهم ويقدمها بصوته.

وأوضح أن الأغنية كانت مطروحة في البداية لتكون من نصيب مطرب آخر، إلا أن اختيارها لم يتم من جانب الفنانين الذين عرضها عليهم،  

وأشار إلى أنه بعدما لم تجد الأغنية طريقها إلى أحد المطربين الذين عرضها عليهم، قرر أن يقدمها بصوته، لتصبح واحدة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور خلال الفترة الماضية، معربًا عن سعادته بالنتيجة التي حققتها وبردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عليها.

ريمكس جديد لأغنية «الطمعين» قريبًا

وأكد عماد كمال أن النجاح الذي حققته الأغنية وردود فعل الجمهور شجعاه على تقديم نسخة جديدة منها، كاشفًا عن استعداده لطرح ريمكس مختلف خلال الفترة المقبلة، يتضمن معالجة موسيقية جديدة، مع الحفاظ على هوية الأغنية وحالتها الفنية.

واختتم حديثه بالتأكيد على سعادته بما حققته «الطمعين»، معتبرًا أن تفاعل الجمهور معها يمثل دافعًا مهمًا للاستمرار في تقديم أعمال غنائية مختلفة، مشيرًا إلى أن الأغنية التي لم تكن مخصصة له في البداية أصبحت تجربة ناجحة يعتز بها.

الفنان عماد كمال اخبار الفن نجوم الفن

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