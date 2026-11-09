ياسمينا العبد عن شباب الجيل الحالي: الباد بوي والجود بوي مش كل الحكاية

حلّت الفنانة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة «dmc»، في حلقة خاصة جمعتها بالفنان نور النبوي وصناع وأبطال فيلم «ولا كان عالبال»، وشهدت نقاشًا طريفًا حول طبيعة العلاقات العاطفية بين أبناء الجيل الحالي واختلاف طرق التعبير عن المشاعر بين الشباب والفتيات مقارنة بالأجيال السابقة.

وخلال اللقاء، ناقش نور النبوي حالة الحيرة التي يعيشها الشباب في فهم متطلبات الفتيات، في ظل انتشار مصطلحات تصنف الشباب بين «الباد بوي» أو الولد الشقي، و«الجود بوي» أو الشاب الرومانسي الهادئ، مشيرًا إلى أن الفتيات قد يترددن أحيانًا في الاختيار بين النمطين.

وتفاعلت إسعاد يونس مع حديث نور النبوي، مازحةً بشأن عدم استقرار أبناء الجيل الحالي على معيار محدد لاختياراتهم العاطفية، وهو ما فتح باب النقاش أمام ياسمينا العبد للتعبير عن وجهة نظرها.

وعندما سألتها إسعاد يونس عن رأيها في هذه التصنيفات، ردت ياسمينا العبد في البداية بعفوية قائلة: «لا تعليق»، قبل أن تحسم الجدل وتؤكد أن هذه الأنماط موجودة بالفعل بين الشباب، في رد أثار موجة من الضحك والمزاح داخل الاستوديو.

وأوضحت ياسمينا العبد أن تصنيف الشباب إلى «الباد بوي» و«الجود بوي» فقط يمثل تبسيطًا كبيرًا لطبيعة الشخصيات، مؤكدة أن هناك أنماطًا وشخصيات متنوعة تتجاوز هذه الثنائية الشائعة.

وشددت على أن اختيارات الفتيات في العلاقات العاطفية لا تقتصر على التصنيفات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل ترتبط بجوانب إنسانية وتفاصيل أعمق في شخصية الطرف الآخر.