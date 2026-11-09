قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمينا العبد عن شباب الجيل الحالي: الباد بوي والجود بوي مش كل الحكاية

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

حلّت الفنانة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة «dmc»، في حلقة خاصة جمعتها بالفنان نور النبوي وصناع وأبطال فيلم «ولا كان عالبال»، وشهدت نقاشًا طريفًا حول طبيعة العلاقات العاطفية بين أبناء الجيل الحالي واختلاف طرق التعبير عن المشاعر بين الشباب والفتيات مقارنة بالأجيال السابقة.

وخلال اللقاء، ناقش نور النبوي حالة الحيرة التي يعيشها الشباب في فهم متطلبات الفتيات، في ظل انتشار مصطلحات تصنف الشباب بين «الباد بوي» أو الولد الشقي، و«الجود بوي» أو الشاب الرومانسي الهادئ، مشيرًا إلى أن الفتيات قد يترددن أحيانًا في الاختيار بين النمطين.

وتفاعلت إسعاد يونس مع حديث نور النبوي، مازحةً بشأن عدم استقرار أبناء الجيل الحالي على معيار محدد لاختياراتهم العاطفية، وهو ما فتح باب النقاش أمام ياسمينا العبد للتعبير عن وجهة نظرها.

وعندما سألتها إسعاد يونس عن رأيها في هذه التصنيفات، ردت ياسمينا العبد في البداية بعفوية قائلة: «لا تعليق»، قبل أن تحسم الجدل وتؤكد أن هذه الأنماط موجودة بالفعل بين الشباب، في رد أثار موجة من الضحك والمزاح داخل الاستوديو.

وأوضحت ياسمينا العبد أن تصنيف الشباب إلى «الباد بوي» و«الجود بوي» فقط يمثل تبسيطًا كبيرًا لطبيعة الشخصيات، مؤكدة أن هناك أنماطًا وشخصيات متنوعة تتجاوز هذه الثنائية الشائعة.

وشددت على أن اختيارات الفتيات في العلاقات العاطفية لا تقتصر على التصنيفات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل ترتبط بجوانب إنسانية وتفاصيل أعمق في شخصية الطرف الآخر.

ياسمين العبد صاحبة السعادة إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| قافلة دعوية من الأزهر.. بروتوكول تعاون مع التنمية المحلية والتضامن.. وخدمات طبية بالمستشفيات الجامعية

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| تمويل 249 مشروعا من خلال مشروعك.. وانطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب عمال دفعة الإمام حسن العطار

نقل المصابين للمستشفى

مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ودراجة نارية بزراعي المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد