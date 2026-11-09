أبو ريدة: كلنا خلف علي ماهر.. والوصول لقبل نهائي أمم إفريقيا شرط استمراره

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مساندة مجلس الإدارة لعلي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على توفير جميع الإمكانات اللازمة لمساعدته على النجاح في مهمته مع الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لبدء مشواره تحت قيادة علي ماهر، بمواجهة مالاوي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

ونقل الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه «الناظر»، تصريحات هاني أبو ريدة، الذي أكد وقوف اتحاد الكرة خلف المدير الفني الجديد، قائلًا: «كلنا خلف علي ماهر، وقلنا له أنت حر في تشكيل جهازك، وكل العناصر التي طلبها وافقنا عليها، لأننا نريد توفير البيئة المناسبة له».

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن علي ماهر يتمسك باستمرار محمود سليم في منصب محلل الأداء، مع إضافة عبد الرحمن الزغبي إلى الجهاز المعاون، مشيرًا إلى أن الإبقاء على سليم كان ضروريًا بسبب معرفته الكاملة بتفاصيل اللاعبين وإمكاناتهم.

شرط جزائي في عقد علي ماهر

وكشف أبو ريدة عن عقد اجتماع غدًا بين علي ماهر وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، من أجل صياغة عقد المدير الفني الجديد، والاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد.

وأشار إلى أن العقد سيتضمن شرطًا يتعلق بضرورة وصول منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، موضحًا أنه في حالة عدم تحقيق هذا الهدف سيكون من حق اتحاد الكرة فسخ التعاقد مع المدير الفني.

وفي سياق آخر، كشف رئيس اتحاد الكرة أن محمد ثابت يُعد أبرز المرشحين لتولي منصب المنسق الإعلامي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على حصول حسام حسن، المدير الفني السابق، على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده بالكامل، عقب انتهاء تجربته مع المنتخب الوطني.